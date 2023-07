Fotbalovou legenda zhlédla velkou část bojů. Po úvodním aplausu, kdy Panenka předvedl v praxi svůj nejslavnější kop, se pak ochotně fotil, podepisoval, povídal, nebo poskytl rozhovor Deníku. „Dobrá akce. Zajímavá, zábavná, bezvadná návštěva a také myšlenka. Každá taková propagace fotbalu je dobrá. Zaplaťpánbůh za to. Mělo by toho být víc,“ řekl Antonín Panenka.

Účastnil jste se už někdy něčeho podobného?

Snad pět let zpátky jsem byl na velmi podobné akci o krále penalt. Bylo to někde ve východních Čechách, u Pardubic, nebo u Chrudimi, ale nebylo to tak velké. Tam bylo vše trochu komornější s menším počtem lidí. Ale systém byl stejný.

Proč vaše účast vyšla až teď?

Mám dojem, že první kontakt proběhl loni, ale já už nemohl, nebo to bylo narychlo. Nicméně jsme zůstali v kontaktu. Teď se vše domlouvalo s předstihem, slíbil jsem svou účast, takže i když jsem na tento termín měl nějaké věci, tak jsem přijel.

Jak se vám kopal „dloubák“?

Už blbě. Skoro rok jsem nekopl do míče, protože loni při podobné situaci jsem si poranil koleno. Bál jsem se, aby vydrželo, takže jsem rád, že jsem to přežil ve zdraví. Bylo to ale hezké.

Takže naposledy jste takto kopal před rokem?

Ano. Pamatuji si to přesně. Bylo to 2. července 2022, kde jsem si právě tu nohu poranil.

Antonín Panenka.Zdroj: Nella Ferdianová

Nicméně podobných kopů v podání soutěžících bylo k vidění hned několik. Zaujal vás někdo?

Konkrétně úplně ne, ale je vidět, že většina z přítomných fotbal hraje, nebo hrála. Umí se k tomu postavit, na druhé straně je tu i část, která viditelně kopací technikou nadaných není. Ale většinou tu tady kopou dobře.

A těší vás, že ať už hráči hrající fotbal pro zábavu, nebo největší světové hvězdy, svou penaltou i po 47 letech inspirujete?

Samozřejmě, že jsem rád, že ta myšlenka neumřela, že mě další a další hráči napodobují. A to mě to nikdy ani nenapadlo, ani ve snu, že by tato penalta mohla vstoupit do historie fotbalu. Nic takového jsem netušil. Ale jsem rád, navíc když to pak vede k takovým akcím a soutěžím. Toho si cením.

Jak berete, že se vás fanoušci a novináři neustále na tuto penaltu ptají? Nevadí vám to už?

Je pravda, že hodně lidí si myslí, že je to otravné, ale naopak. Já jsem rád. Jak jsme se bavili, uteklo téměř padesát let a ta myšlenka pořád žije, veřejnost to zajímá. Vždyť se bavíme o páté šesté fotbalové generaci, která to zná, ví o tom. Vždyť už malé děti mají povědomí o této penaltě. A to je velké vyznamenání.

V Bělehradu to byla prvně takto vámi zahraná penalta, nebo jste si to už předtím, či potom vyzkoušel?

Já jich takto kopal kolem třiceti. Ať už v přípravě, u nás v lize, v Rakousku, v evropských pohárech…

S jakou úspěšností?

Skoro stoprocentní, protože jsem nedal jedinou.

Gólman vám zůstal stát?

No, to bylo ještě v začátcích, když jsem to zkoušel. S Bohemkou jsme hráli přípravné utkání ve Vodňanech, hrozně pršelo, bylo bláto, v bráně louže, a holt brankář do ní asi nechtěl skočit, tak zůstal stát. A nebo jsem to špatně provedl. (usmívá se)

Po Bělehradu vám ale brankáři stáli, je to tak?

Ano, krátce po šampionátu mi do strany nechodili, to je pravda, ale já nejsem blbý, že jo… Tak jsem to posílal do strany, to nebyl problém. Tam je ale důležitá věc. Jako střelec si musím brankáře navést tam, kam, chci já, aby šel. Musím ho přesvědčit chováním, rozběhem, očima, pohybem… Aby byl přesvědčený, že to neudělám. Že to kopnu normálně. Když se to podaří, je to moje vítězství.

Uvažoval jste tedy nad zahráním penalty…

Já to skoro denně trénoval, takže to pak nebyl problém.

Přijedete na Hukvaldy i za rok?

To záleží na pořadatelích. Když budou chtít, rád dorazím.