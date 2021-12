Baník ho však po konci smlouvy v Brestu měl získat zadarmo. Podle informací Deníku by všechny náležitosti příchodu rodáka z Mogiljeva měly být už dotaženy. Pravonohý Kontsevoj by měl pomoci týmu Ondřeje Smetany v ofenzivě. Je využitelný ve středu i na kraji zálohy, případně na křídle.

V sezóně odehrál v běloruské lize 29 zápasů, v nich zaznamenal sedm branek a osm asistencí. Dostal se také do národního týmu, kde v kvalifikaci o mistrovství světa 2022 zasáhl do dvou utkání a vstřelil jeden gól.Už dříve Baník oznámil, že do přípravy nastoupí Petr Jaroň, který na podzim střelecký zářil ve třetiligovém béčku a dostal se i do reprezentace.

„Jednoznačně si zaslouží šanci v áčku. S klukama už v závěru podzimu trénoval, dostal se i do nominace na utkání proti Slavii a dáme mu další prostor,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.O šanci se porvou také dva navrátilci z hostování ve druhé lize Jiří Boula (Táborsko) a Lukáš Cienciala (Dukla Praha).„Oba kluky jsme sledovali a máme přehled o jejich výkonnosti. Chceme je vidět u nás, proto nastoupí do přípravy,“ uvedl Alois Grussmann.