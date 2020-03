Debakl 0:5 schytali fotbalisté Baníku Ostrava ve středečním čtvrtfinále MOL Cupu na Spartě a do Evropy se tak přes domácí pohár nedostanou. Slezané dohrávali zápas od 60. minuty bez vyloučeného Ondřeje Šašinky.

Čtvrtfinále MOL Cup AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava, Generali Česká pojišťovna Aréna, Praha, 4. března 2020. | Foto: Deník / Petr Kotala

„Možná je dobře, že to přišlo v poháru a otevřelo nám to oči. Plno hráčů v současné konkurenci, která v týmu je, se má ještě hodně co učit,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel, jehož mužstvo mohlo prohrál ještě vyšším rozdílem.