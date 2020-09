„Splnili jsme cíl a postoupili do dalšího kola. V sobotu nás čeká doma těžké ligové utkání proti Pardubicím, takže prostor dostali i další hráči z kádru. Nejsou to jednoduché zápasy, byla tady krásná atmosféra, hodně lidí,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel.

„Je to o gólech, na které se nadřeme. V první půli jsme dali jen jeden, i když na šance to bylo 7:0. Soupeř cítil pořád šanci. Ten druhý, uklidňující, přišel až kolem šedesáté minuty. Tomáš Zajíc se vrátil po zranění, dal dva góly, to mu určitě pomůže,“ dodal Luboš Kozel.

„Jsme rádi, že se to odehrálo v tomto duchu a mohli jsme si osahat, na co máme nebo nemáme. Měli jsme dobrý úvod, jen škoda, že jsme z toho nevytěžili nějakou branku. Pak Baník prokázal svou kvalitu, šel do vedení a další tři čtyři příležitosti nevyužil," hlásil kouč Frenštátu Radek Malina.

"My jsme ale hráli statečně rvali jsme se o dobrý výsledek. Ve druhé půli přišel druhý gól, ale chtěli jsme to ještě zdramatizovat, dát branku pro lidi, bohužel akci Buchlovského zmařil brankář, stejně jako střelu Nezhody. Celkově odcházíme se vztyčenou hlavou," dodal Radek Malina.

Beskyd Frenštát - Baník Ostrava 0:4 (0:1)

Branky: 14. a 69. Zajíc, 63. Šašinka, 90. Tetour. Rozhodčí: Julínek – Podaný, Mikeska. ŽK: Klimpar – Reiter. Diváci: 2000.

Frenštát: Smolík – Pokorný, Žitník, Farský, Buchlovský – Walder (79. Žídek), Fojtík, Bolcek (58. Nezhoda), Baran (78.Žák)- Gros (78. Rýc) – Klimpar. Trenéři: Wojnarovský a Malina.

Baník: Budinský – Juroška, Azackij, Pokorný, Holzer (46. Fleišman) – Chvěja (46. Šašinka), Kaloč, Jirásek – Reiter (61. Tetour), Zajíc (71. Tijani), De Azevedo (46. Buchta). Trenéři: Kozel a Kopecký.