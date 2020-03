Přestože se Pražané trápí a ani pod novým trenérem Václavem Kotalem se nedokázali nastartovat, čeká Ostravany náročná bitva.

„Individuální kvalita hráčů Sparty je vysoká, byť teď jim to výsledkově neklape. Určitě tam ale nejedeme jen bránit a pouze doufat v úspěch. Jsme odhodláni se o něj přičinit vlastní hrou. Pokud budeme efektivní, máme na to, abychom postoupili,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel, který prožívá s týmem výborný vstup do jara.

Galerie, pochod fanoušků Baníku na Letnou, 2019

Po páteční výhře 2:0 na hřišti Českých Budějovic poskočili Slezané na čtvrté místo ligové tabulky, kde vystřídali právě Jihočechy.

To Sparta získala ve třech jarních zápasech pouhý bod, a sice o víkendu, kdy doma remizovala se Zlínem 2:2. Pražané přišli o výhru v poslední minutě, kdy se trefil Matejov.

„Jestli pamatuji tak slabou Spartu? Když jsem do Sparty přišel jako hráč, tak se dokonce sestoupilo do druhé ligy. To snad teď nehrozí,“ prohlásil kouč Sparty Václav Kotal.

Galerie, loňský ligový duel na Letné

„Je to o práci. Musíme kluky podpořit a nabudit, aby si věřili. Přijde mi, že někteří hráči se v některých situacích trochu bojí. Někteří mají naopak sebevědomí na rozdávání,“ dodal Kotal.