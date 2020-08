Baník nasázel Třinci osm gólů a vyráží do Rakouska. Kdo nejede a co nové posily?

To byla nálož! Fotbalisté Baníku Ostrava rozdrtili ve středečním přípravném utkání druholigový Třinec 8:0 a na soustředění do Rakouska tak pojedou v pozitivní náladě. Dva góly dal útočník Tijani, který však s mužstev neodcestuje. Koho se to ještě týká a co nové posily?

Přípravné fotbalové utkání: Baník Ostrava - FK Fotbal Třinec, 5. srpna 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň