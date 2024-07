/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava se v posledním utkání přípravy konečně dočkali vítězství! V generálce na novou sezonu porazili v sobotu ve Frenštátě pod Radhoštěm v rámci oslav 100 let tamního klubu Banskou Bystricu 3:1. O góly Slezanů do sítě sedmého celku uplynulého ročníku nejvyšší slovenské soutěže se postarali útočníci Jiří Klíma, Filip Kubala a Quadri Adediran. „Jsem spokojený,“ řekl kouč FCB Pavel Hapal.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Samozřejmě první vyhraný zápas v přípravě, jsem spokojený, a to s oběma poločasy, protože jsme měli spoustu šancí. Bohužel jsme je zahazovali, takže věřím, že v lize, přesněji řečeno v soutěžním utkání, to přijde. Zápas mohl skončit větším brankovým rozdílem, byly tam pěkné akce. Škoda jen toho, že jsme jich více neproměnili. Hráči k tomu ale přistoupili zodpovědně a zápas měl velkou kvalita.

Co vám utkání ukázalo směrem k lize a pohárové Evropě? Každý poločas hrála zcela jiná jedenáctka…

Vůbec bych nerozlišoval první nebo tu druhou, že by měla být jasná. Na každého soupeře to budeme možná šít jinak. V tréninkovém procesu víme, že hráči vydrží na devadesát minut, což už také odehráli na soustředění v Polsku. Určitou představu máme, uvidíme ještě, jak na tom budeme zdravotně a od toho se to bude vše odvíjet.

Poprvé jste dali v přípravě tři góly, je to pro mužstvo určitá vzpruha?

Z prvních dvou situací jsme dali gól, takže za to jsem rád, protože v těch předchozích zápasech nám to moc nevycházelo. Spíše jsme měli první gólovou šanci, tu jsme neproměnili a soupeř nás potom potrestal.

Někteří hráči chyběli, jmenovitě Holzer a Fukala. Proč?

Nominovali jsme dvacet hráčů, chtěli jsme vidět dvě jedenáctky, pár kluků se tam nedostalo. Kluci trénovali, pracují a možná se objeví v nominaci na první mistrovské utkání. Holzer chyběl pro nemoc, na Fukyho jednoduše nezbylo místo. Ale dál maká a čeká na šanci.

Dnes se dotáhl sledovaný přestup gólmana Jiřího Letáčka do španělského Getafe do La Ligy. Velká věc, souhlasíte?

Nějaké šumy už probíhaly, když jsme byli v Polsku. Já to Letymu přeju, je to výborný kluk. Pomohl nám v době, kdy jsme se zachraňovali, pomohl nám v minulé sezoně… Je to pro něj určitě velká výzva. Budu mu držet pěsti, budu ho sledovat, ale také na to musíme nějak zareagovat.

Aktuální jedničkou je Jakub Markovič, který odchytal celých devadesát minut. Kdo ale k němu? Padají jména jako Holec, nebo Hladký…

Ano, tahle jména kolují, nějaká jednání probíhají a uvidíme, jak se potom rozhodneme my a dohodneme se s gólmany celkově. Nikdy jsme nedeklarovali, že Lety je číslo jedna, i když se to tak vyprofilovalo. My chceme mít znovu dva vyrovnané gólmany a ten kdo bude lepší, v té bráně bude. Je tu ještě Kubňas (Kubný), což je velice mladý gólman a my s ním musíme pracovat. Prokazoval výkonnost v předchozí sezoně třetí ligy v béčku, ale hodit ho hned do zápasu by byl veliký risk. Jasno chceme mít ve věci gólmanů co nejdřív.

Jak vlastně na Letáčkovo působení v Baníku vzpomínáte?

Byl ve fázi, že už se přemýšlelo i o jeho odchodu po tom nevydařeném zápase v Kroměříži v poháru. Jirka ale nepřestal pracovat a už v zimě, když vlezl do brány, myslím, že to bylo ve Skalici a potom ještě v jednom přípravném v Turecku, tak prokázal velkou kvalitu. Potom se to nějak vykrystalizovalo, výsledky jsme neměli, nedařilo se nám, tak jsme sáhli na brankáře a nakonec Lety zůstal.

Ještě poslední věc. Čeká vás 2. předkolo Konferenční ligy, kam má teď blíž mužstvo Urartu Jerevan, které vyhrálo nad Kalevem v Tallinnu úvodní zápas 2:1. Sledoval jste ho?

Ano, velice pozorně. Arménský tým působil daleko lépe a myslím si, že si doma s Estonci poradí a postoupí. My jsme tam na ten zápas dokonce byli. Ne já osobně, ale měl jsem tam kolegu Jirku Nečka a chystáme se také k návštěvě odvetného utkání.

Příprava (sobota 13. 7. 2024):

Baník Ostrava – Banská Bystrica 3:1 (2:1)

Branky: 13. Klíma, 24. Kubala, 77. Adediran – 21. Rymarenko.

FC Baník Ostrava (1. poločas): Markovič – Juroška, Frydrych, Pojezný, Kpozo – Buchta, Rigo, Boula, Klíma, Ewerton – Kubala. (2. poločas): Markovič – Uchenna, Chaluš, Lischka – Rusnák, Grygar, Prekop, Šín, Šehić – Adediran, Tanko. Trenér: Pavel Hapal.