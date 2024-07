„Pětadvacetiletý gólman prošel na Bazalech během dvou let po svém příchodu z Pardubic velkým výkonnostním progresem a prakticky po jediné sezoně v roli jedničky odchází do prestižní ligy na Pyrenejský poloostrov.“

Fotbalový brankář přicházel na Bazaly předloni na hostování z mateřských Pardubic, o víkendu odchází za desítky milionů korun do jedné z nejlepších soutěží světa jako miláček a hrdina fanoušků, který slezskému klubu po letech pomohl k návratu do pohárové Evropy. Od sobotního poledne oficiálně patří španělskému prvoligovému Getafe CF.

někomu to trvá déle, než dozraje. Třeba v pětadvaceti. On je tento typ. Je urostlý, velký, těžký, nohy má, jak kůly, přesto je neuvěřitelně dynamický a rychlý. Proto má obrovské předpoklady,“ pravil Mikloško před rokem v rozhovoru pro Deník, když si mohl říct, že měl pravdu.

„Že mu to v Kroměříži nesedlo, bylo i terénem, na kterém byl jak slon v porcelánu. V tom bahně se složitě hýbal. Teď dokázal, že to byl jeden nezdar,“ pokračoval.

„Ani dovolenou jsem neměl. Jen prvních pět dní jsem si dal voraz od fotbalu i sportu, úplně jsem vypnul a odpočíval. Pak jsem byl v kontaktu s kondičním trenérem, se kterým se dlouho znám z Pardubic. Měli jsme zejména silový program, k tomu jsem měl z klubu individuální plán na běhání. Takovou lehkou brankářskou kondiční přípravu. A ještě jsem absolvoval v Hradci Králové týdenní kemp v Overtimu, kde klukům věřím. Potkávali jsme se s kondičním trenérem z dřívější reprezentace do 21 let Ondrou Krajákem, který tam má svůj gym. Každý den se o mě starali, já měl dvoufázové tréninky a dalo mi to hodně. A nebylo to jen o fyzické přípravě, ale trochu šlo i o neuro tréninky. Zasahovala do toho i věda,“ líčil Letáček Deníku loni na jaře, co vše podstoupil.

„Já věděl, že mám na víc. Bylo ale jen na mě, abych ukázal, jak silný jsem v hlavě, jak se z toho dokážu sebrat. Taťka mi doma řekl: Jsi na dně, ale nezbývá nic jiného, než se odrazit. Hlouběji klesnout nemůžeš. To jsem si vzal k srdci a šel zase bojovat. Měl jsem čas, prostor, klid, což mi prospělo,“ byl rád.

Hlavní bylo nemyslet na fotbal. „Cvičení mě baví, vždy jsem v posilovně uměl vybít ze sebe energii a vypnul hlavu tak, že jsem nad ničím nepřemýšlel. Dřel jsem, ale fotbal měsíc neřešil. To až 2. ledna, když se tým sešel v Ostravě,“ podotkl minulý rok.

Vrátil se jako nový gólman, od začátku odhodlaný rvát se o místo a šanci. Ta přišla kuriózně na apríla 1. dubna proti Liberci, když byl Baník po sedmi zápasech bez výhry v totální krizi a vypadalo to na holý boj o záchranu. Trenér Pavel Hapal sáhl k řadě do té doby nemyslitelných změn v sestavě.

Jednou z nich byl i Letáček, který přispěl k remíze 0:0 jedním famózním zákrokem. O týden později byl jistotou při výhře na Slovácku, a když následně vychytal Plzeň, bylo jasné, že Laštůvku ani nikoho jiného do kasy už nepustí. Branka Baníku patřila jemu.

„Nevím, jestli překvapuji, protože sám vím, co ve mně je. Myslím si, že jsem kvalitní brankář a jsem zastáncem toho, že tvrdá práce se vrací. Proto věřím, že mám zpátky to, že jsem to nevzdal, a pořád na sobě pracuji,“ mínil Jiří Letáček.

Nijak ho nerozhodilo, že klub pak v létě přivedl Jakuba Markoviče, jenž ho dřív připravil o místo v Pardubicích. Před kamarádem svou pozici uhájil, získal si fanoušky a pomohl Baníku po čtrnácti letech do evropských pohárů.

V nich už ale figurovat nebude. Během soustředění v Polsku přišla nabídka Getafe, která se Baníku i Letáčkovi těžko odmítala. "Od prvního momentu, kdy mi to manažer řekl, jsem věděl, že to chci, že do toho půjdeme,“ sdělil okolnosti skrze agenturu Sport Invest Letáček.

V Baníku našel pochopení. „Taková nabídka může přijít jednou za život. Lety po ní z pochopitelných důvodů skočil, asi málokterý hráč z naší ligy by odolal možnosti jít do Španělska s vidinou toho, že si zahraje La Ligu. Nesmírně lákavé pro hráče, velice zajímavé ekonomicky, ale i reputačně pro klub,“ uznal Luděk Mikloško.

„Nejsme pod tlakem toho, že bychom museli prodávat za každou cenu hráče z osy mužstva, ale tento transfer přesně zapadá do kategorie těch, které dávají smysl pro všechny strany. Je to navíc důkaz o tom, že jsme v Baníku schopni pracovat s hráči a posouvat jejich výkonnost výše, i na úroveň nejlepších evropských soutěží. Dává nám to i zpětnou vazbu v tom, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná i efektivní,“ popsal Mikloško.

Vícero úhlů pohledu na přestup nastínil šéf Sport Investu Viktor Kolař. „Primárně jde o Jirku, který je odměněn za výborné výkony a poctivou každodenní práci. Vždy měl a stále má velké ambice a taky velkou vnitřní motivaci se nadále zlepšovat a v kariéře posouvat. Vyznamenáním je jeho přestup také pro Baník, který obnovuje svoji pozici na fotbalové mapě Evropy. Jiří je po dlouhé době dalším hráčem Baníku, který se posouvá do jedné z nejlepších soutěží v Evropě,“ vysvětlil Kolář.

A jaký je finanční aspekt tohoto obchodu? Baník Pardubicím před rokem za uplatnění opce a změnu hostování v přestup mel vyplatit sumu okolo čtyř milionů korun. Stejnou částku východočeský klub získá i nyní jako dohodnutá procenta z rozdílu při dalším přestupu.

Baník totiž podle informací Deníku vyinkasuje od Getafe hned zhruba čtyřicet milionů, další finance mohou "přitéct" na různých bonusech, čímž by se konečná suma výrazně přiblížila k padesáti milionům korun (necelé dva miliony eur). Nechybí ani procenta z dalšího případného přestupu.

„Odcházím za svým snem, ale strašně rád se sem budu vracet. Bez Baníku bych ten krok rozhodně neudělal,“ vzkázal ostravským fanouškům na klubovém webu, který se bude muset rvát s konkurencí v podobě dlouholeté jedničky Davida Sorii.

O šanci ale hodlá bojovat. „Příprava bude trvat ještě měsíc. Vždycky to bude o mých výkonech, ale šance bude. Navíc čím ofenzivnější liga, tím víc práce pro brankáře a já jsem rád v permanenci. Zahrát si proti Mbappému nebo Griezmannovi by bylo senzační,“ zasnil se Letáček s tím, že se na Španělsko hodlá poptat i Tomáše Vaclíka, který má za sebou tři roky v Seville a jaro strávil v druholigovém Albacete.

"Já to Letymu přeju, je to výborný kluk. Pomohl nám v době, kdy jsme se zachraňovali, pomohl nám v minulé sezoně… Je to pro něj určitě velká výzva. Budu mu držet pěsti, budu ho sledovat, ale také na to musíme nějak zareagovat," uvedl trenér Baníku Pavel Hapal.

Na to, že před dvaadvaceti měsíci dnes pětadvacetiletému brankáři v Ostravě nikdo nevěřil, snad kromě Luďka Mikloška, došlo na těžko uvěřitelný přestup. Tím, že je reálný, je zároveň inspirující. Pro mladíky v akademii i příští posily, že i z Baníku bez evropských pohárů lze projít do velkého fotbalu.

A kdo ho v Baníku nahradí? Post jedničky by nyní měl uzmout Jakub Markovič, na záda by mu mohl dýchat Dominik Holec, o němž se mluví nahlas a s nimž by měl Baník jednat. Dohoda by měla být blízko. V minulé sezoně gólman Karviné je bez angažmá, ale pod vedením Jana Laštůvky trénuje a připravuje se na variantu nové štace. Dohodnou se obě strany?