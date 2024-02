/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hned ve druhém startu po přesunu z Baníku Ostrava do Osijeku se střelecky prosadil. Čtyřiadvacetiletý slovenský útočník Ladislav Almási pečetil v nedělním utkání 23. kola nejvyšší chorvatské soutěže výhru domácích nad Goricou 3:0. Osijek, kde je Almási na hostování, si pojistil v tabulce čtvrté místo se ztrátou šestnácti bodů na vedoucí Rijeku.

Foto: NK Osijek

Almási naskočil do zápasu s Giricou od začátku druhého poločasu a bylo ho plné hřiště. Už v 70. minutě mohl skórovat, když se po centru Miereze blýskl parádní rybičkou. Gólman hostí Banič však stačil nohou míč vyrazit. Za dvě minuty už vytáhlý slovenský útočník jásal. Po rohu se k němu odrazil balon na hranici malého vápna a přišlo nechytatelné zakončení z otočky.

Almási zamířil slavit se zvednutými ukazováčky k rohovému praporku, kam doklouzal po kolenou. Okamžitě se k němu seběhli spoluhráči, jako první ho objal Pusič, autor gólu na 2:0. Almási byl při chuti a mohl přidat i další branku. V 76. minutě prodloužil hlavou míč na Miereze, po jehož vyražené střele zakončoval právě rodák z Bratislavy. Obrana soupeře ránu zblokovala.

„Byli jsme moc rádi, že se Almási trefil, byl to pro něj první zápas na domácím hřišti. Dopadlo to pro něj nejlépe jak mohlo. Moc jsme mu to všichni přáli. Není nic krásnějšího, než se takto uvést v novém klubu a před vlastními diváky,“ řekl ofenzivní záložník Osijeku Petar Pusič, jeden z lídru mužstva, který přišel před sezonou ze švýcarského Grasshoppers Curych.

Almási je v Osijeku na hostování do konce sezony. S ostravským mužstvem zahájil zimní přípravu a odcestoval také na soustředění do Turecka, které však předčasně ukončil a vyrazil na východ Chorvatska vyjednávat o novém angažmá. „Je objektivní skutečnost, že Laco na podzim neměl takovou minutáž,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

„Proto se v případě zajímavé nabídky pro všechny strany otvíral prostor pro jednání. A návrh Osijeku byl konkrétní a zajímavý. Zatím jde o hostování do konce sezony a v létě uvidíme. Lacovi samozřejmě musíme poděkovat za výkony v našem dresu a přejeme mu hodně štěstí v chorvatské lize,“ dodal bezprostředně po dohodě Baníku s Osijekem Luděk Mikloško.