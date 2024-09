„Počítáme s tím, že víkend nemusí být úplně jednoduchý,“ prohlásil ve středu večer ministr vnitra Vít Rakušan na konto příštích dní, které údajně mohou připomínat povodně z let 1997 a 2002. „Nemůžeme dávat žádný závazný pokyn, ale chtěli bychom poprosit všechny organizátory společenských akcí, aby zvážili, zda je její konání v pátek a v sobotu bezpečné,“ pronesl Rakušan.

Fotbalový svaz v kraji zatím čeká, plošný odklad zápasů v této chvíli aktuální není. „Už včera (ve středu) jsem klubům poslal informační mail, kde jsem jim situaci popisoval, aby na základě varování Českého hydrometeorologického ústavu individuálně každý zvážil, zda se u nich bude hrát, případně se kluby dohodnou na přeložení utkání podle předpovědi v dané oblasti,“ říká pro Deník sekretář MSKFS Vladimír Janoško.

„Plošně to rušit nechceme, na tom jsme se shodli všichni krajští sekretáři v republice. Stejně tak Řídící komise na Moravě. Někde mají umělky, jinde to zrovna bude lokálně dobré, takže půjde hrát. I kdyby se odehrálo jen pár zápasů, bude to dobře,“ pokračuje.

„Navíc máme zkušenosti z minulosti, že jsme zrušili celé kolo, a pak nám kluby říkaly, že chtějí hrát, protože mají umělku, a kvůli toho si ji vybudovaly. Proto postupujeme takto, byť by i pro nás bylo jednodušší to nařídit plošně a nemít tak starosti. Takhle mají kluby možnost si termín po dohodě v informačním systému kdykoliv zdarma změnit a přeložit,“ líčí Vladimír Janoško.

„Ale záleží na lokalitě. V zimě třeba na Bruntálsku napadlo deset centimetrů sněhu, v Ostravě přitom bylo krásně. I tady se to takto může lišit. Samozřejmě, kdyby celý kraj byl pod vodou, stejně tak hřiště včetně umělek, tak to prostě v pátek zrušíme. Tak daleko ale zatím nejsme. Nyní chceme klubům vyjít vstříc,“ dodává sekretář MSKFS.

Kluby ani nemusí čekat na příjezd rozhodčích, kteří by posoudili způsobilost hrací plochy. „Je to zase stejné. Když klub zjistí, že hrát nejde, jen zavolá soupeři, zavolají mně, vše si potvrdíme esemeskou či mailem a zápas je zrušen. Sudí ani hostující tým pak nemusí nikam cestovat. Chceme to prostě klubům udělat co nejkomfortnější,“ opakuje Janoško.

Již nyní má dokonce první odložený zápas. Hrát se nebude duel I.A třídy Ludgeřovice – Štěpánkovice. Kluby se dohodly na sehrání zápasu po konci podzimní části, tedy o víkendu 9. a 10. listopadu. „Myslel jsem si, že toho v této chvíli bude víc. Další kluby čekají, jak to bude vypadat,“ zakončil Vladimír Janoško.

Netrpělivý je i ligový fotbal. V kraji se to týká především Baníku, protože Karviná hraje na Spartě a i druholigisté – Opava a rezerva Baníku – nastoupí v neděli dopoledne venku. SFC v Olomouci a FCB na Žižkově.

Slezany má navíc proti pražské Slavii hnát zaplněný Městský stadion ve Vítkovicích, tedy až patnáct tisíc lidí. Zda tomu tak bude, je teď ve hvězdách. „Sledujeme předpověď počasí a záležet bude ale hodně na tom, nakolik se nakonec vyplní a jak přesná bude,“ přiblížil Deníku tiskový mluvčí Baníku Marek Lorenc.

„Trávník je schopen absorbovat větší množství vody, ale pokud by extrémní srážky o avizovaných úhrnech opravdu trvaly několik dnů a nejintenzivnější by byly právě v sobotu, jak naznačují aktuální data z radarů, pravděpodobně by to mohlo působit problémy s nasycením půdy. Jsme v kontaktu s vedením LFA, která situaci na jednotlivých stadionech monitoruje,“ potvrdil Lorenc.