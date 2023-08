Před 25 lety Baník málem přepsal historii, zničil Slavii. Na Bazalech řádil Bolf

/VIDEO/ Dnes 8. srpna 2023 je to přesně 25 let od zápasu, který se zapsal do dějin. Fotbalisté Baníku Ostrava tehdy převálcovali na Bazalech pražskou Slavii 5:0. Sešívaným hrozila nejtěžší porážka v historii, tou byla do té doby shodou okolností ta se Slezany 1:7 z roku 1954. Aktuálně je to domácí výprask 0:7 s Teplicemi z roku 2013.

Vpravo stoper Baníku Ostrava René Bolf na archivním snímku při ligovém duelu na hřišti Slavie Praha. | Foto: Kateřina Šulová