Nepáral se s tím! Španělský záložník Pepe Mena se skvěle uvedl coby čerstvá posila Baníku. Dvaadvacetiletý šikula nastoupil do duelu s Blanskem po hodině hry a už za pět minut skóroval. „Ukázal, proč jsme ho přivedli," řekl kouč Baníku Luboš Kozel.

„Je to hráč, který je pohyblivý, pracovitý, silný na míči a neustále se cpe do koncovky. Brzo mu to taky přineslo branku. A určitě mu to pomůže, aby se rychleji adaptoval. Celkově jsem s výkonem i výsledkem spokojený,“ pokračoval Kozel.

„Největší slabinou byla zase efektivita, když jsme přidali druhý gól až těsně před poločasem. Předtím jsme tam měli čtyři nebo pět gólových šancí, dvakrát jsme trefili tyč. S útočnou fází ale celkově spokojenost být může, i tak jsme dali čtyři góly,“ prohlásil Kozel.

„Je ale pravda, že jsme měli okénka dozadu, soupeř si po našich chybách nebo ztrátách ve středu hřišti taky vypracoval možnosti, měl slušný přechod, což nám dělalo problém. A dal i gól. V defenzivě budu mít hráčům co vytknout,“ dodal Luboš Kozel.

„Od chvíle, kdy jsem přišel do kontaktu s Baníkem a jeho sportovním ředitelem panem Grussmannem, se mi vše začalo líbit. Vycítil jsem, že mi Baník věří. A to je fajn, důvěra je důležitá. O možnosti odejít do Ostravy jsem mluvil i s Tomášem Vaclíkem. Teď se těším, že pomůžu novému týmu. S tím do Ostravy přicházím," prohlásil Pepe Mena po podpisu smlouvy do roku 2023.

FC Baník Ostrava - FK Blansko 4:1 (2:1)

Branky: 19. a 43. Kuzmanovič, 65. Mena, 69. Kaloč – 38. Žák.

Sestava Baníku: Budinský – Juroška (60. Fillo), Pokorný (46. Kukučka), Stronati (78. Lalkovič), Holzer (60. Fleišman) – Buchta (60. de Azevedo), Jánoš (46. Kaloč), Kuzmanovič (60. Mena), Jirásek (60. Tetour), Potočný (60. Drozd) – Zajíc (60. Tijani). Trenér: Kozel.