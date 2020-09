„Chybělo nám několik hráček základní sestavy, holky se s tím ale vypořádaly stejně jako s nástrahami prvního zápasu sezony, který někdy bývá poznamenám nervozitou. Je co zlepšovat, ale za bojovnost a přístup si holky pochvalu zaslouží,“ řekl Páleník.

Baník by rád postoupil mezi elitu. „Náš tým je přinejmenším stejně silný jako v minulé sezoně. Uvidíme, jak posílila konkurence, Bude to náročné, ale do první ligy chceme. Kvalitu na to máme. A tým, který táhne za jeden provaz, taky,“ dodal Milan Páleník.

Baník Ostrava - ABC Braník 3:0 (2:0)

Branky: 5. a 42. Vojtková, 78. Kütnerová.

Sestava Baníku Ostrava: Roháčková - Hrubá (61. Blažková), Hlavenková, Sehnálková, Stařinská - Šimová, Vojtková, Lebdušková - Kütnerová, Kr. Hegrová (80. Matějová), Štěpánová (85. Kremserová). Trenér: Páleník.