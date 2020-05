„Jsem rád, že máme za sebou první zápasovou zkušenost po dlouhé době. Zatím jsme absolvovali jeden plnohodnotný trénink na velkém hřišti, pak přijdete do zápasu a stejně zjistíte, že to je úplně něco jiného,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel.

„Kdybych měl hodnotit vlastní výkon, což ještě nechci, tak bych spokojen nebyl, protože to bylo málo. Ale to dnes nebyl úplně ten hlavní cíl. Jsem rád, že jsme to sehráli a že si pomalu zase zvykáme na velké hřiště,“ dodal Luboš Kozel.

MFK Vítkovice – Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branky: 38. Stronati, 73. Smola.

MFK Vítkovice: Květon (46. Netolička) - Celba, Plesník, Holiš, Helebrand - Putyera, Ožvolda, Chvěja, Kania - Matoušek, Macej. Střídali: Cverna, Motyčka, Šindler, Bolf, Dujsík. Trenér: Smetana.

Baník Ostrava: Budinský (46. Číž) - Zálešák (46. Mooc), Pokorný (31. Procházka), Stronati (61. Pokorný), Fleišman (46. Lalkovič) - Kaloč (61. Wojatschke), Kuzmanovič (46. Drozd), Jirásek (46. Jánoš) - Reiter (61. de Azevedo), Šašinka (46. Smola), de Azevedo (31. Potočný). Trenér: Kozel.