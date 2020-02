"Druhý poločas neměl vůbec nic společného s tím, co bychom chtěli předvádět," zlobil se Kozel. "První půle nebyla herně špatná. Měli jsme tam dvě tři gólové šance a mohli jsme vést. Místo toho nabídneme chybou brankáře soupeři gól. Ve druhém poločase mě plno hráčů nasralo. Beru v potaz, že jsou unavení, ale z hlediska přístupu jsem spokojený nebyl," řekl Kozel.

"Ukázalo mi to, že někteří hráči tady asi hráli za Baník naposledy. S některými si budu muset promluvit o jejich přístupu. Nepřejdu to jen tak, že jsme prohráli jeden zápas, protože jsou unavení. Všichni měli na hřišti jen pětačtyřicet minut, to zase tolik není," pokračoval Kozel.

Před pátečním odletem na soustředění na Maltu tak má plnou hlavu starostí. "O tom, kdo všechno pojede, ještě úplně jasno nemáme, některé věci se aktuálně řeší a budou řešit. U mladých už ale víme, bereme sebou Buchtu a Drozda. Dál se uvidí," uzavřel Luboš Kozel.

Baník Ostrava – Ružomberok 0:4 (0:1)

Branky: 17. Mojžiš, 63. Twardzik, 77. Kmeť, 82. Takáč. Diváci: 100.

Sestava Baníku (1. poločas): Budinský – Reiter, Pokorný, Stronati, Holzer - Hrubý, Kuzmanovič, Kaloč - Lalkovič, Smola, Buchta. (2. poločas): Budinský - Celba, Procházka, Šindelář, Fleišman - Jánoš, Drozd, Jirásek - Barkov, O.Šašinka, Granečný. Trenér: Kozel.