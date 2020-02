Účastník nejvyšší norské soutěže vedl už v 1. minutě zásluhou Edvardsena, po hodině hry uzavřel skóre z pokutového kopu Bohinen.

„Chtěli jsme potvrdit, že už jsme nějakou dobu spolu, že jsme zase mezitím dobře potrénovali a nacvičili nějaké další věci,“ hlásil před duelem trenér Baníku Luboš Kozel s tím, že doufá ve zlepšení. Spokojený ale být nemohl.

„Je to pro nás zbytečná prohra. Dostaneme po nesmyslné chybě gól asi po dvaceti sekundách a od toho se to odvíjelo. Pak jsme to srovnali a dostali pod kontrolu, ve druhé půli Potočný trefil tyč, byly tam i další šance. Bohužel ve finále jsme zatím slabí a to musíme zlepšit,“ dodal Luboš Kozel.

Do ligy vstoupí Baník v sobotu 15. února na hřišti Slovácka.

Baník Ostrava – Stabaek 0:2 (0:1)

Branky: 1. Edvardsen, 63. z pen. Bohinen.

Sestava Baníku: Laštůvka - Fillo (68. Jánoš), Pokorný (68. Stronati), Svozil (68. Procházka), Holzer (68. Fleišman) – Kuzmanovič (68. Jirásek), Hrubý (68. Buchta), Kaloč, Reiter (46. de Azevedo) – Potočný, Smola (32. O. Šašinka). Trenér: Kozel.