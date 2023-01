Baník v sobotu v tureckém Beleku rozdrtil Koronu Kielce 5:0, a majitel Václav Brabec tak mohl být to odpoledne rád dvakrát. Kromě vítězství vlastního klubu také za triumf v 1. kole prezidentských voleb v podání Petra Pavla, jehož v nedávné minulosti otevřeně podpořil.

Jak v minulých dnech Deník informoval, kroměřížský podnikatel a miliardář poskytl generálovi ve výslužbě finance. Podpořil ho ale i v médiích. „Rozpínavá politika Ruska představuje pro mou malou zemi a hlavně pro moji rodinu bezpečnostní riziko. Chtěl bych, aby hlavou mé země byl člověk, který se vyzná a rozhoduje chladnou hlavou,“ nastínil pro Deník Václav Brabec.

„Měl jsem možnost Petra Pavla osobně poznat, a tak vím, že je to člověk nejen zkušený, ale především upřímný a férový. A takové vlastnosti já osobně od svého prezidenta očekávám,“ řekl.

Na Ostravsku dominoval Babiš. Generála Pavla za sebou nechal o téměř 15 procent

Trenér Pavel Hapal potvrdil, že dění v Česku tým sleduje a byl rád za možnost zúčastnit se alespoň druhého kola. Více se ale mluvilo o drtivé výhře a o tom, co ji přineslo. Překvapivě třemi brankami ji zajistili obránci. Postupně David Lischka hlavou, a pohotovými zakončeními Michal Frydrych s Janem Juroškou.

„Myslím, že branky to byly krásné, vypracované, navíc na tom terénu, který nebyl optimální, protože tam byly nerovnosti. Ale spokojenost,“ uvedl Hapal, který tím poukázal i na zásahy Davida Buchty a Matěje Šína.

Prvně jmenovaný potvrdil, že přesunutí z kraje zálohy do středu by mu mohlo více vyhovovat. „Myslím si, že je víc středový hráč, než krajní. Zrovna jsem se s ním o tom bavil,“ měl jasno Hapal.

Exkluzivně v Deníku: co říkají osobnosti z Ostravy na 1. kolo volby prezidenta

„On ví, že když bude třeba, aby hrál na kraji, tak je tam využitelný, ale já vidím, že doplňuje dobře do šestnáctky, má výborné zakončení, dnes dal krásnou branku. Má velký akční rádium, je ve velkém pohybu, takže je to plus. Ta lajna ho bude vždy trochu limitovat, ale takhle se může pohybovat po celém hřišti,“ vysvětlil dále šéf ostravské lavičky.

„A Matěj Šín? Jsem rád, protože je to jeho návrat, po dlouhé době a nemoci dal gól, takže určitě si to užil,“ dodal Pavel Hapal.

Hlavu mu možná zamotali i výkony pravých obránců Gigli Ndefeho a Jana Jurošky. „Kdo bude zdravý a bude mít výkonnost, tak tam půjde. Osobně si myslím, že ani jeden z krajních beků nezklamal. Navíc věřím, že Sanneh, který má svalové potíže, bude také připraven, protože ve Skalici odehrál dobrý poločas,“ poznamenal kouč Baníku.

Klid v obraně, efektivní hra a tři góly obránců. První turecký test Baník zvládl

Celkově byl spokojený. „Důležité je, že jsme neobdrželi branku a soupeře jsme nepustili do žádné šance. Začátek byl trochu hektický, soupeř odolával, my se tam nemohli dostat, ale důležitá byla první branka. Druhý poločas už vyzněl jasně pro nás,“ věděl s tím, že v první půli byla znát chybějící praxe na přírodní trávě.

„Proto tam máme něco k vytknutí. Ale také tam hráli hráči po zranění, ať už Kuzma, nebo Jirka Fleišman. Jinak spokojenost s výsledkem i předvedenou hrou, protože ve druhém poločase jsme dominovali, dali pět gólů a žádný nedostali,“ uzavřel Pavel Hapal.