Fotbalisté Baníku Ostrava zahájili soustředění v Rakousku úspěšně. Svěřenci trenéra Luboše Kozla porazili v sobotním duelu Honvéd Budapešť 2:1, za kterým museli cestovat do maďarského Györu. Vítězný gól dal v poslední minutě Filip Kaloč. Další zápas odehraje Baník ve středu 12. srpna proti Admiře Wacker.

Foto: FC Baník Ostrava | Foto: Deník / Redakce

„Byla to výborná prověrka, soupeř byl herní. První půlhodinu byl lepší, ale my jsme se po šanci a tyči Potočného dostali do zápasu, to nám pomohlo a začali jsme si věřit. Druhý poločas byl v náš prospěch, výkon šel nahoru. Ale zase jsme udělali chybu a soupeři jsme nabídli vyrovnání. Ale jsme rád, že i po vystřídání jsme dokázali reagovat a utkání rozhodnout,“ řekl kouč Luboš Kozel.