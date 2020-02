Třetí porážku v řadě utrpěli v utkání Tipsport ligy na Maltě. Druholigovému Brnu podlehli 2:3, přestože brzy zásluhou Jánoše o dva góly vedli.

Ostravané měli výborný nástup. V 8. minutě jim zajistil náskok výstavní trefou z poloviny hřiště Jánoš. Štítový záložník Baníku se o čtyři minuty poté postavil k přímému kopu z osmnácti metrů a trefil se přesně k levé tyči. Brno však ještě do půle snížilo a po přestávce duel otočilo.

"Přetrvává to, co nám ukázaly předcházející zápasy. Pětadvacet minut snesly měřítko, úvod byl docela dobrý, dali jsme dva góly. Ale naše nedůslednost a nezodpovědnost dozadu pomohla soupeři vrátit se do zápasu," řekl Kozel.

"Soupeř vypadal daleko živější. Třetí gól jsme dostali po našem rohu, to byla taková perlička. Jsme teď ve velké únavě, přesto si myslím, že alespoň k penaltám jsme utkání dovést měli. Do defenzivní fáze nepracujeme dobře." dodal Luboš Kozel.

Baník Ostrava – Zbrojovka Brno 2:3 (2:1)

Branky: 8. a 12. Jánoš - 23. Přichystal, 46. Fousek, 82. Vintr.

Baník: Budinský – Fillo (60. Holzer), Šindelář (46. Procházka), Stronati, Fleišman – Reiter, Jánoš, Buchta (46. Kuzmanovič), Jirásek (46. Drozd), Granečný (60. Hrubý) – Smola (60. O. Šašinka). Trenér: Kozel.

Brno: Floder (16. Šustr) – Bariš, Dreksa, Šural, Kotula – Pachlopník, J. Sedlák, Čermák, Fousek (63. M. Sedlák) – Hladík, Přichystal. Trenér: Machálek.