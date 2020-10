Mimořádnou schůzi svolal předseda asociace Martin Malík, který prý sám konec ve funkci zvažoval, ale nechce utíkat z boje. Jeho kritici mu vytýkají, že se vše dělo pod jeho vedením a měl by také odstoupit. Jak to vidí zástupci fotbalových klubů a svazů v kraji? Jsou pro změnu v čele asociace? To Deník zjišťoval.

„Tahle možnost se nabízí, a kdy jindy než v momentě, kdy jsou podávána trestní oznámení a vše vyšetřuje policie. Samozřejmě férové by bylo počkat si, jak to dopadne, na druhé straně se to může táhnout dlouho, takže ti lidé by měli odstoupit. Změna by nastat měla,“ řekl Petr Tač, předseda třetiligových Petřkovic.

„Pan Malík je řádně zvoleným předsedou FAČR. Situaci, v jaké se fotbal momentálně nachází, by jakékoliv ukvapené řešení neprospělo a bezmyšlenkovité odstoupení předsedy asociace by takovým krokem bylo,“ prohlásil Michal Bělák, výkonný ředitel Baníku Ostrava.

„Nemluvě o tom, že v této chvíli ani nevíme o případném kandidátovi, který by byl na převzetí této funkce okamžitě připraven. Před panem Malíkem teď stojí úkol najít novou a jinou cestu, po níž se český fotbal vydá. A v tom pana Malíka podporujeme. O příštím předsedovi FAČR ať rozhodne valná hromada,“ dodal Michal Bělák.

„Pokud jde o post předsedy FAČR, tak si myslím, že Martin Malík není špatný. Za dobu, kdy ho znám, tak jedná slušně a férově. Proto bych jej tam nechal. Jestli se ale bavíme o dalším vedení, tak nějaká obměna by nebyla špatná. Řekněme tři čtyři lidé,“ podotkl Michael Viščor, předseda Městského fotbalového svazu Ostrava.

Konec Berbra kluby i svazy v kraji přivítaly. Ale co dál? „Berbr je pracovitý člověk, takže si stihl vybudovat rozsáhlou síť soukmenovců, nohsledů. Ta chobotnice je po Čechách rozlezlá, že by trvalo dlouho, než by se jí ufikla všechna chapadla. Začít s čistým stolem je prakticky utopie,“ prohlásil Jiří Lincer, předseda Okresního fotbalového svazu Karviná.

„Je třeba už do okresů dosadit nové lidi, ale problém je, že to nikdo nechce dělat. Z nových lidí na okrese by se pak volili noví lidé na krajích a následně na valné hromadě asociace. Jenže v Čechách dělají na krajích a v okresech většinou bývalí rozhodčí, kteří kdy měli něco do činění s Berbrem, takže jak říkám, ta jeho síť je opravdu rozvětvená,“ dodal Lincer.

„Berbrovu zatčení se vůbec nedivím. Byla to jen otázka času. Sám jsem několikrát byl na valné hromadě a viděl jsem, jak to tam funguje. Berbr sám působil autoritářsky, chodil mezi námi namistrovaně a měl všechno ošéfované. Čecháčci mu zobali z ruky. Našlo se jen pár odbojných klubů, ale jejich podněty nebo připomínky byly vždy smeteny ze stolu. Několikrát nám tam vyhrožovali UEFOU, přestalo mě to bavit, takže už tam nejezdím,“ řekl Deníku Bronislav Šimša, předseda divizního MFK Havířov.

„I přes konec Berbra si nemyslím, že by mělo dojít k nějakému zlepšení situace. Vidíte, že aféra kolem Pelty se táhne doteď a prakticky se nezměnilo nic. Je to samozřejmě šance, ale to by se musel kompletně vyčistit celý ten Augiášův chlév, úplně rozprášit současné vedení, zpřetrhat vazby na kraje, kde sedí Berbrovi lidé,“ zdůraznil Šimša.

„Pár těch, kteří by s tím mohli pohnout, by se ve fotbalovém hnutí asi našlo, otázka je, jestli se jim bude chtít. Před časem se snažil o převraty i Ivan Hašek, velká osobnost naší kopané, a nakonec se raději stáhl, když se blíž seznámil s prostředím a všemi lidmi, se kterými by měl pracovat. Morava by udělala nejlépe, kdyby se od Čech úplně odtrhla,“ uzavřel Bronislav Šimša.