Dva měsíce. Tak dlouho čekali fotbalisté Baníku Ostrava kvůli pandemii koronaviru na to, aby si zase zahráli zápas. Přestože byl v úterý proti druholigovým Vítkovicím pouze tréninkový, celá kabina ho přivítala.

Baník Ostrava - MFK Vítkovice 2:0. Tréninkový zápas na Městském stadionu ve Vítkovicích. Foto: Petr Kotala | Foto: Deník / Petr Kotala

„Všichni jsme se na to těšili, protože to bylo už hrozně dlouhé,“ řekl stoper Baníku Patrizio Stronati, který přispěl gólem k výhře 2:0. „Těšil jsem se na to už od rána. Sice jsme trénovali, ale bez zápasů mi to přišlo únavné,“ vykládal.