V pěti utkáních ligového jara získal Baník sedm bodů a jste v tabulce na 5. místě. Jaké je vaše hodnocení?

V zimní přípravě to vypadalo velmi dobře, měli jsme tam sérii vítězství, bohužel první jarní kolo v Budějovicích nám vůbec nevyšlo. Hned jsme si to vyhodnotili a myslím, že od toho zápasu jsme šli nahoru. Sice jsme následně prohráli s Plzní, ale alespoň bod jsme uhrát mohli, nebyl to špatný výkon. Hodně mě mrzí domácí ztráta s Bohemians, kdy jsme proti deseti neudrželi vedení. To byla velká škoda.

V sobotu hrajete se Sigmou Olomouc, to by chtělo všechny tři body a přiblížit se čtvrtému Slovácku…

Souhlasím. Na ten zápas se všichni těšíme. Věříme, že vyhrajeme a posuneme se nahoru. Zápas s nimi má vždy náboj, je to takové malé derby. Pokaždé je to napjaté, ať už doma, nebo venku. Protože i tam nás přijedou podpořit naši skvělí fanoušci a to ve velkém počtu.

Přesně v den zápasu s Hanáky to budou čtyři roky od vašeho ligového debutu. Vzpomínáte na něj?

Ano, bylo to doma s Mladou Boleslaví. Tehdy jsem střídal a šel tam na poslední necelou půlhodinu. Měl jsem dva dobré momenty, byla tam na mě penalta a mohli jsme z ní srovnat. Bohužel jsme ji neproměnili, sice se ještě dotáhli, ale soupeř nakonec v závěru odskočil na konečných 2:3. A teď, když se bavíme a já vzpomínám, tak se mi vybavuje i první ligový gól. To bylo doma proti Slavii a myslím, že byl celkem pěkný. (usměje se)

Záloha na pevných základech. Baník si pojistil služby dvou opor o tři a půl roku

V týdnu jste podepsal v Baníku smlouvu do léta 2027, což vás jistě potěšilo, že?

Ano. Je to velká čest. Teď bude záležet jen na mých výkonech, zda budu schopný tuto obrovskou důvěru splácet klubu na hřišti. Doufám, že se bude dařit jak týmu, tak mně samotnému.

Stal jste se za Moravskoslezský kraj patronem celorepublikového mládežnického turnaje McDonald's Cup. Jak k tomu vlastně došlo?

Byl jsem přes klub osloven, jestli bych měl zájem. A já souhlasil. Sám jsem kdysi McDonald's Cup hrál, vím, že je to pro mladé kluky super akce. Já pocházím z Krnova, kde jsem hrál za ZŠ Žižkova. Sice jsme na turnaji nikdy velký úspěch neudělali, nebyli jsme totiž žádná sportovka, ale i tak jsme si to užívali. Rozhodně je to skvělá věc.

Jak vzpomínáte na své fotbalové začátky? Popište cestu z Krnova až do áčka Baníku Ostrava…