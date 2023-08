Bývalý reprezentační záložník Karel Kula, který strávil většinu své kariéry v Baníku Ostrava, slaví dnes, 10. srpna 2023, šedesáté narozeniny.

Karel Kula je starostou Českého Těšína, kde se narodil. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Karel Kula začínal s fotbal s dvojčetem Vlastimilem v rodném Moravskoslezském kraji. „Baník a Třinec, to jsou pro mě dva srdeční kluby. V Třinci jsem od žáků fotbalově vyrůstal, ale začínal jsem v Českém Těšíně. V Baníku jsem zase prožil nejlepší roky své kariéry,“ říká. Za klub z Bazalů odehrál v letech 1981 až 1991 celkem 188 zápasů a vstřelil v nich 25 gólů. Ve 40 reprezentačních startech zaznamenal pět branek.

Největšího úspěchu s Baníkem dosáhl na konci tamního působení v roce 1991, kdy vyhrál domácí pohár. „Byli jsme v lize vždy do třetího místa, hráli Pohár UEFA, narazili jsme na Aston Villu nebo Dynamo Kyjev. Jen škoda, že jsme nikdy nedosáhli na titul,“ vykládá Karel Kula.

Později hrál v Německu za Stuttgarter Kickers, Wattenscheid 09, Třinec a krátce se vrátil i do Baníku. V československé reprezentaci nastupoval v letech 1985 až 1992, poprvé dres s lvíčkem na prsou oblékl v kvalifikaci na MS 1986 v červnu 1985 ve Švédsku. První gól dal v květnu 1986 při výhře na Islandu. Kariéru ukončil v nepovedeném úvodním utkání kvalifikace MS 1994 v září 1992, kdy Československo na Strahově prohrálo s Belgií 1:2.

Po ukončení hráčské kariéry se věnoval trenérské a funkcionářské práci. Začal v roce 2006 v Baníku, poté působil v Třinci a Karviné. Do roku 2021 byl devět let generálním manažerem i předsedou představenstva druholigového Třince a zaskakoval i na postu trenéra.Byl dlouholetým předsedou Moravskoslezského krajského fotbalového svazu a do roku 2021 i členem Výkonného výboru FAČR. Od letošního března je starostou Českého Těšína, kde se narodil.