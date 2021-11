Ženy mají za sebou v kvalifikaci o postup na MS 2023 tři utkání. „Začátek byl skvělý, kdy jsme uhrály remízu v Nizozemsku, což asi málo kdo čekal. Následně s Kyprem to byla povinnost vyhrát, a pak bohužel přišel zápas na Islandu, který se nám vůbec nepovedl. Hodnotím to nakonec docela negativně, ale ještě nic není rozhodnutého a ztraceného,“ řekla pro web www. fotbal.cz kapitánka týmu Petra Bertholdová, jinak opora pražské Sparty.

„Začínala jsem s kluky v Havířově, potom jsem přestoupila do Ostravy, takže mám krásné vzpomínky i na kluky z Vítkovic. Jsem šťastná, že máme možnost hrát toto kvalifikační utkání tady v Ostravě, kde mi naskakují úžasné vzpomínky,“ pousmála se Tereza Szewieczková, která nyní obléká dres pražské Slavie. „Vzhledem k tomu, že jsem si tady prožila skvělé roky, tak to pro mě bude taková nostalgie. Budu se snažit odehrát co nejlepší utkání, abychom zvládly tento těžký duel a snad bude i super výsledek,“ přeje si.

K zápasu s Běloruskem Petra Bertholdová řekla: „Budeme potřebovat vyhrát, ale nemyslím si, že to bude něco jednoduchého. Důležité bude předvést dobrou hru a urvat tři body, které budeme nutně potřebovat.“

Česká děvčata se těší na výbornou diváckou kulisu. „Bohužel situace je taková, že nevíme, co bude. Ale samozřejmě si všichni přejeme, aby fanoušci přišli v co největším počtu a pomohli nám k dobrému výkonu. Doufáme, že to situace dovolí a lidi si najdou cestu do ochozů,“ uzavřela Petra Bertholdová.

„Velmi nás těší, že se reprezentace opět objeví v Opavě. Jsme dobře připraveni a věřím, že holkám náš stadion přinese tři body,“ řekl Jaroslav Rovňan, technický ředitel SFC Opava.

Kvalifikace MS 2023

26.11.2021 20:45: Česká republika – Nizozemsko (Městský stadion Ostrava - Vítkovice)

30.11.2021 17:00: Česká republika – Bělorusko (Městský stadion Opava)

Nominace

Brankářky

Olivie Lukášová (SK Slavia Praha), Barbora Růžičková (1.FC Slovácko), Alexandra Vaníčková (AC Sparta Praha), Barbora Votíková (Paris Saint-Germain FC)

Obránkyně

Petra Bertholdová, Anna Dlasková, Jitka Chlastáková, Kateřina Kotrčová (všechny AC Sparta Praha), Lucie Jelínková (1.FC Slovácko), Michaela Khýrová, Simona Necidová, Gabriela Šlajsová (všechny SK Slavia Praha)

Záložnice

Kateřina Bužková, Aneta Pochmanová ( obě AC Sparta Praha), Klára Cahynová (Sevilla FC), Franny Černá, Tereza Krejčiříková, Tereza Szewieczková (všechny SK Slavia Praha), Kamila Dubcová (US Sassuolo Calcio), Kateřina Svitková (West Ham United)

Útočnice

Klára Cvrčková, Lucie Martínková (obě AC Sparta Praha), Miroslava Mrázová (FC Viktoria Plzeň), Andrea Stašková (Juventus FC)