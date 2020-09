„V prvním zápase byl jeden gól málo, měl jsem mnoho šancí. I přesto, že jsem jich dal už šest, s čímž jsem spokojený, ale myslím si, že vždycky to může být lepší,“ uvědomuje si Ševčík.

Podobný názor na adresu třiadvacetiletého fotbalisty má i trenér Krásného Pole Pavel Válek. „Když přišel z Polanky, góly jsme od něj očekávali. Mít v koncovce větší klid, mohl by jich dát i více,“ říká kouč. „Nevím, co na to říct. Je to pravda,“ přiznává Ševčík.

Co říkají spoluhráči? „Těžko říct. Spíše si ze mě dělají srandu, že nedávám góly,“ směje se. „Prostě šancí je hodně, gólů proti tomu málo. U těch čtyřech říkali, že snad jsem chytil nějakou formu, tak uvidíme,“ dodává Ševčík.

Právě na odpoledne 22. srpna bude dlouho vzpomínat. „Hlavně to není jen o mně, ale o celém týmu, kterému za tento počin vděčím. Je to jen výsledek toho, jak jsme hráli. Vše bylo po práci spoluhráčů, jedním z nich je třeba David Mašlanka, který mě hledá často. Já to jen završil,“ připouští i s odstupem.

Když ve třinácti letech skončil v Baníku, zamířil do Bílovce a odsud se vrátil zpět do Ostravy.

„Po půlroce v dorostu jsem šel v Polance v patnácti do mužů. Proto toho nelituji, vždyť byly víkendy, kdy jsem hrál za dorost, béčko a pak jsem šel ještě na lavičku do áčka. Myslím si, že to byl nejlepší krok, protože hrát od patnácti dospělý fotbal je obrovský přínos,“ myslí si dnes.

S Polankou se rozloučil z vícero důvodů. Především kvůli zranění kotníku, navíc by kvůli práci nestíhal trénovat. Návrat do divize by si však v případě nabídky uměl představit, nyní se ale soustředí na Krásné Pole a přiznává, že čísla ve statistikách cítí i na zájmu soupeřů o svou osobu na samotném hřišti.

„Je znát, že mě zdvojují, ztrojují, právě nedávno v Rychvaldě jsem to zažil a neměl jsem tolik šancí. Na druhé straně jako tým jsme hráli špatně,“ přikývl útočník.

Věří, že se mu podaří překonat loňský podzim, kdy nastřílel šestnáct branek. „Mám malý cíl, že bych jich rád dal přes dvacet. Uvidíme,“ prozrazuje Jakub Ševčík.

„Na něm stavíme, protože je to hráč, který má potenciál na střílení branek. Věříme, že vše ale ještě přijde, a i jeho góly nás vytáhnou v tabulce výš. Musí se ale přidat i další hráči,“ uzavírá trenér Krásného Pole Pavel Válek.