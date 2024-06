Fanoušci fotbalového Baníku Ostrava i klub samotný mají za sebou další úspěšný krok k tomu, aby se v budoucnu vrátili na své milované Bazaly. Po tom, co prošla městem zadaná studie o proveditelnosti stavby, schválilo město Ostrava ve středu i pětistránkové memorandum o výstavbě stadionu. Jde o věc, která je nejen symbolická, ale celou věc výrazně posouvá.

Ilustrační vizualizace, nové Bazaly. | Foto: Zdroj: Projektstudio/David Kotek, Rudolf Müller

Výsledek hlasování byl jednoznačný. Pro se vyslovilo 45 z přítomných zastupitelů, zbylí dva se zdrželi. Proti nebyl nikdo.

V nejbližších dnech vznikne také pracovní skupina, která začne připravovat projekt a chystat se bude i architektonická soutěž na podobu nového stadionu, která by měla být vyhlášena ještě v letošním roce. „Memorandum je deklaratorní záležitost, která naznačuje, že všechny zúčastněné subjekty mají zájem se na projektu podílet. Není to žádná smlouva, je to společná vůle stran, že v tomto projektu chtějí pokračovat," uvedl primátor Jan Dohnal.

Z výsledků hlasování má radost i majitel Baníku Václav Brabec, který byl na zastupitelstvu přítomen. „Samozřejmě to vítám a jsem rád za to, že podpora ze strany města a zastupitelů byla tak široká. Zároveň mě těší, že nikdo nebyl proti," řekl Deníku Brabec.

Majitel fotbalového klubu FC Baník Ostrava Václav Brabec.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Jestli v budoucnu vznikne na Bazalech vkusně umístěný stadion, tak to bude jedna z reprezentativních dominant města Ostravy," dodal šéf Baníku.

Město se pro výstavbu nového fotbalového stadionu rozhodlo poté, kdy ověřovací studie prokázala, že stavba pro minimálně 15 tisíc diváků je v původním areálu legendárního stadionu Bazaly možná. Domovským areálem Baníku byl stadion na Bazalech od roku 1959 až do sezony 2014/2015, kdy se fotbalisté museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní už nevyhovoval stanoveným podmínkám.