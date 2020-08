Je tomu už pět let, co fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí postoupili do divize. V té se rozkoukali celkem rychle, v úvodní sezoně se zachránili a teď už patří k tradičně nejlepším týmům soutěže. „Filozofie trenérů je taková, že každý rok chceme míchat kartami a pohybovat se okolo stupňů vítězů. Ideálně do třetího místa,“ uvedl předseda klubu Oldřich Čunta. V posledním ročníku, který předčasně ukončil koronavirus, byli fotbalisté z Beskyd osmí, ovšem pouze šest bodů za vedoucí Karvinou B. „I v další sezoně budeme chtít hrát nahoře,“ hlásí Čunta.

Frýdlantští v přípravě na nový ročník prokazují velmi dobrou formu, a tak se nabízí otázka, zda klub bude usilovat třeba i o postup do vyšší MSFL. „Mužstvu, v rámci možností, vytvoříme co nejlepší podmínky. Pokud by se postup povedl po sportovní stránce, museli bychom zasednout k jednacímu stolu s vedením města a zástupci sponzorů. Vyšší soutěž totiž znamená i vyšší ekonomické provozní náklady, ale hlavně musíme vyřešit naše zázemí, které je v havarijním stavu a zdaleka nevyhovuje ani současné úrovni,“ tvrdí Čunta.

Se svou dlouhou a úspěšnou fotbalovou kariérou se před pár dny rozloučil ex-ligový Radim Wozniak, který byl v posledních letech vůdčí osobností frýdlantského týmu. Vedení klubu ale nezahálí a pracuje na nových posilách. Ty má v kompetenci, spolu se svým asistentem Jiřím Krejčím, trenér Martin Šrámek. „Coby bývalý fotbalista má mezi hráči spoustu kamarádů a dokáže je přesvědčit, že nejlepším místem na dohrání kariéry je Frýdlant nad Ostravicí. Je to respektovaná osobnost a my z toho těžíme,“ usmívá se Čunta, který je rád, že se trenérům do kádru daří zabudovávat i mladé hráče včetně místních odchovanců.

Wozniak už svou kariéru sice ukončil, ve frýdlantském dresu ale pokračují Petr Soukup, Zdeněk Staněk nebo Jan Svatonský, tedy hráči, kteří hrávali ligu za ostravský Baník. Velmi přínosné bylo svého času také působení bývalého reprezentačního brankáře Marka Čecha „Hodně nám pomohl i v tréninkových metodách,“ říká Čunta.

Frýdlant se může pochlubit i známými odchovanci. Jan Štěrba je v kádru prvoligové Olomouce, devatenáctiletý Michal Fukala se prosadil do sestavy Liberce a jeho dvojče Jan patří Slavii. V Beskydech fotbal zkrátka dělají dobře a fanoušci klubu to dokážou ocenit. „Na divizi tady chodí 400 až 500 lidí, a na pohárové taháky, například s Frýdkem--Místkem, klidně i 1200 fanoušků. Fotbal tady byl vždy sportem číslo jedna,“ řekl předseda.

Důležitou součástí klubu je taky fanklub, který s frýdlant-skými hráči jezdí i na venkov-ní zápasy. „Dělají chorea, fandí a pomáhají nám. Podle mě je to k závidění a kluci si to na hřišti uvědomují. Jsou jim zavázaní a snaží se jim odměnit,“ tvrdí Čunta.



Frýdlantští příznivci však nejsou známí jen v okolí, ale také za hranicemi. Dvakrát totiž doprovázeli svůj tým na neprofesionálním mistrovství Evropy, kde si 1. BFK zahrál v letech 2012 a 2016. Poprvé z toho bylo stříbro v Rakousku, o čtyři roky později bronz ve Švýcarsku. „Obstáli jsme. Sportovně i společensky,“ je na svůj oddíl pyšný Čunta. Letos se před klasickým evropským šampionátem mělo konat neprofesionální EURO znovu, jenže koronavirus byl silnější. „Byla to škoda, měli jsme totiž předjednáno, že pojedeme. Co bude za rok, to se neví,“ uzavřel Čunta.

"Jsme jedna parta, každý tady dělá maximum," pochvaluje si trenér Martin Šrámek

První rok v divizi hráli o záchranu, další sezonu skončili ve středu tabulky, o rok později už jim ale postup utekl jen o fous. Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí se zařadili po bok nejsilnějších týmů divize a lví podíl na tom má trenér Martin Šrámek – sám bývalý fotbalista. „Jsem tady čtyři roky. Teď se chystám na pátou sezonu. Bydlím asi 200 metrů od hřiště,“ usmívá se Šrámek, který prošel mládežnickými týmy Baníku Ostrava a dospělý fotbal okusil v Bohumíně, Havířově, Dolním Benešově, Dětmarovicích nebo Frýdku--Místku.

Šrámek si s Frýdlantem zvykl hrát na špici tabulky a jeho ambice se ani před nadcházející sezonou nemění. „Máme na čem stavět. Na jaře jsme chtěli bojovat o nej-vyšší příčky a naše cíle zůstávají stejné. Zase chceme atakovat nejvyšší mety a hrát líbivý fotbal,“ hlásí odhodlaně ke svým soupeřům.

Dvaačtyřicetiletý trenér ví, co se v jeho svěřencích ukrývá. A taky tuší, že pokud se sejde více věcí najednou, tak se mohou rvát o postup z divize. „Cílem hráčů to určitě je. Záleží však, jak by se k případnému postupu do MSFL postavilo město, bez kterého bychom to hrát nemohli. Zázemí stadionu už totiž potřebuje rekonstrukci,“ říká Šrámek, jenž prozradil také to, jak se mu do Frýdlantu daří lákat velká fotbalová jména: „Ti starší, co dříve hráli ligu, už málokdy pokračují v kariéře. Jsou však výjimky, jako třeba Čech nebo Wozniak, kteří ještě chtějí hrát. Já jsem s nimi dříve hrával, mám s nimi nějaké vztahy, a tak je přemluvím, aby šli ještě k nám.“

Osa frýdlantského týmu se před novou sezonou oproti loňskému ročníku téměř nezměnila. Novinkou však je, že kromě mužů budou hrát v divizi také frýdlantští dorostenci, kteří by měli být zásobárnou beskydského A-týmu. „Některé jsme zase vyzkoušeli. Ti nejšikovnější mají vždy šanci, ale hlavní je, aby chtěli oni sami. Stává se totiž, že by do mužů chtěli, jenže hned chtějí hrát a když tu příležitost nedostanou, tak si řeknou o přestup a pak končí s fotbalem,“ říká Šrámek. „Záleží na jejich zápalu, jestli ve svých devatenácti letech chtějí fotbalu něco obětovat nebo ne. Loni v dorostu skončilo devět hráčů, z toho sedm už nechtělo pokračovat,“ dodal Šrámek, jehož jméno je s frýdlantským klubem silně spojeno a jeho rukopis je hodně vidět.

„Jsme tady jedna velká parta. I když hráči vidí, že naše zázemí není úplně špičkové, tak poctivě trénují, navíc na nás chodí diváci a všichni tady držíme při sobě,“ pochvaluje si atmosféru v klubu Šrámek, který dříve býval také hrajícím koučem Dět-marovic a Lískovce. „Je tady užší vedení a každý od předsedy, přes sekretářku, až po správce dělají ve své práci maximum. Na to, že to děláme za pár korun a v těžších podmínkách, děláme to dobře,“ říká spokojeně Šrámek, jenž neplánuje, že by z Beskyd utíkal. „Vyšší trenérské ambice nemám. Podnikám a nemám tolik času, abych trénoval na jiném konci republiky. Tady v našem kraji jsem spokojený,“ dodal úspěšný kouč.

"Frýdlant je pro mě srdcová záležitost," přiznává gólman Zdeněk Jež

Služebně nejstarším hráčem Frýdlantu nad Ostravicí je jednačtyřicetiletý brankář a místní odchovanec Zdeněk Jež. Ten sice minulou sezonu kvůli operaci nikde nechytal, teď se ale hlásí zase do akce. „Zranil se nám mladý gólman, takže jsem zpátky,“ říká brankář, jenž chytal taky za Nový Jičín, Krnov, Kravaře, Dětmarovice nebo Vítkovice.

Jaká by měla být vaše role?

Budu krýt záda Ondrovi Prepslovi, budu mu dělat sparingpartnera. S týmem jsem byl pořád, ovšem nemohl jsem hrát. Ale pochopitelně, že kdyby bylo potřeba, tak budu připravený.



Jaké máte ambice?

Vedení, ale i my kluci v kabině, bychom chtěli hrát v nejvyšších patrech. Chtěli bychom divizi vyhrát a být první. Co bude dál, to neřešíme. Mančaft je perfektní.



V roce 2012 jste se stal nejlepším brankářem neprofesionálního mistrovství Evropy. Jak na to vzpomínáte?

Byl to asi můj největší zážitek z mužského fotbalu. Byl to obrovský úspěch, dařilo se nám, měli jsme tam perfektní partu. Až do finále jsme se vezli na vítězné vlně a z té ceny jsem byl nadšený.



Jste odchovancem Frýdlantu. Jak moc pro vás tento klub znamená?

Je to pro mě srdcová záležitost. Vychovali mě a mohl jsem odtud jít dál. Potom jsem působil i v dalších klubech a například ve Vítkovicích jsem prožil krásná léta. Pak jsem se ale vrátil s tím, že bych chtěl klubu vrátit to, co mi dal.

ANKETA: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

Jan Svatonský (obránce):

Zažil jsem toho docela dost. Nejradši ale asi vzpomínám na postup do nejvyšší ligy, který se mi povedl vybojovat v době, kdy jsem hrával za pražskou Duklu.

David Marek (obránce):

Návštěva Liverpoolu.

Matěj Milar (útočník):

Zápas Bayernu Mnichov proti Liverpoolu.

Bohdan Velička (útočník):

Postup z dorostenecké ligy a první start v A týmu.

Matěj Biolek (záložník):

Byl to zápas, ve kterém jsme porazili 2:0 pražskou Spartu.

Zdenek Staněk (obránce):

Nejradši vzpomínám na to, jak jsme s Baníkem Ostrava v roce 2005 dosáhli na vítězství v Poháru ČMFS. Vysoko taky řadím účast na mistrovství Evropy do 17 let.

Petr Soukup (útočník):

První zápas v lize.

David Kučera (útočník):

Moc rád vzpomínám na zápasy, které jsem odehrál za olomouckou Sigmu proti slavným německým soupeřům. Mohl jsem si tak zahrát proti Leverkusenu a Wolfsburgu.

Jan Wludyka (záložník):

Žádný takový zážitek nemám. Jsem rád, že hraju tam, kde hraju.

Ondřej Prepsl (brankář):

Bylo to pohárové utkání s Frýdkem-Místkem proti Spartě, kde na nás přišlo 10 tisíc fanoušků. Taky si velmi vážím startů v mládežnické reprezentaci.

Michal Švrček (obránce):

Pohárový zápas s Frýdkem-Místem proti Spartě, přišlo na nás 10 tisíc lidí.

Jaroslav Juříček (záložník):

Postup do druhé ligy s Frýdkem-Místkem.

Michal Střižík (obránce):

Velkým úspěchem pro ně byla záchrana divize, kterou jsme vybojovali s Frýdlantem. A taky neprofesionální mistrovství Evropy, kde jsme v roce 2012 skončili druzí.

Zdeněk Jež (brankář):

Největším zážitkem pro mě bylo neprofesionální mistrovství Evropy v roce 2012, na kterém jsme skončili druzí. Já jsem navíc byl vyhlášený nejlepším brankářem turnaje.

Radim Šafner (záložník):

První start ve druhé lize proti Sigmě Olomouc.

Ondřej Škorík (záložník):

Každý postup do vyšší soutěže.