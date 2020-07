Byly doby, kdy fotbalový klub z Kravař patřil k černům koňům divize, tehdy na lavičce seděl mladý kouč Lukáš Černín. Jenomže nic netrvá věčně, přišly problémy, došly finance a tradiční klub z Opavska padl na dno. Sešup se zastavil až v I. A třídě.

V současné době se ale v Kravařích blýská na lepší časy. Za vlády předsedy Karla Peterka si Kravařští získali zpět respekt. Na tribuny si znovu našli cestu diváci. Tým, který je vesměs složen z vlastních odchovanců, bude v novém ročníku patřit k horkým aspirantům do Krajského přeboru.

„Byl to smutný pohledem, když jsme před pěti lety zůstali v kabině sami, pouze s Emilem Peterkem. Všichni hráči se rozutekli,“ vzpomíná předseda oddílu Karel Peterek.

„Oslovili jsme trenéra Karla Štěpána, začali sázet na vlastní kluky. K dnešnímu dni můžeme být pyšní na to, co se nám za poslední čtyři roky tvrdé práce podařilo,“ poznamenal klubový šéf.

„Přitom tehdy byla řada lidi pesimistických, našli se takoví, kteří nevěřili, že budeme pokračovat. Klub se opravdu nacházel v podivném stavu. Byly tady velké dluhy, k tomu žádní hráči. Nám se to podařilo naštěstí prolomit,“ vydechl si Karel Peterek.

Klíčem k úspěchu kravařského fotbalu je mít klub postavený na vlastních odchovancích. „Na to chceme klást důraz. Mít návaznost od přípravek až po muže, abychom ve finále doplňovali první tým z vlastního dorostu. Tohle je jediná možná cesta, v budoucnu není vyloučeno, že založíme i béčko, má jasno kravařský předseda, kterého těší fakt, že si na tribuny našli cestu diváci.

„Jsou dva důvody, proč fotbal v Kravařích děláme. Za prvé chceme přitáhnout mládež ke sportování. Za druhé dělat to pro lidi. Když vidím na tribuně od tři do pěti stovek diváků, zahřeje mě to u srdce. Cítíme u lidí větší zájem o fotbal, ptají se na novinky. Je škoda, že nám do toho vstoupil koronavirus. Musím říci, že nyní jsme už hladoví po fotbale, chceme už vidět, jak to ti naši kluci válí,“ pousmál se Karel Peterek.

Nabízí se otázka, co je pro Kravaře lepší, hrát Krajský přebor, nebo zůstat v I. A třídě a hrát téměř každý víkend derby. „Těžká otázka. V I. A třídě je perfektní atmosféa, ale městu by slušel kraj. Řeknu to takhle, chceme hrát Krajský přebor, ale I.A třída se nám líbí,“ uvedl předseda.

Karel Peterek by rád vylepšil ještě zázemí. Za druhým hřištěm buduje klidovou zónu. „Bude fungovat na bázi dětského koutku. Nabídne hřiště na minifotbal, minigolf nebo badminton. Součástí bude i čtenářský koutek nebo místo na hraní karet,“ nastínil šéf kravařských fotbalistů.

Kravařský sportovní areál je také vyhledávanou destinací pro ligové kluby, které hrají v Opavě. „Trénovala u nás Příbram s Mladou Boleslaví, ptají se i další. Naší výhodou je i fakt, že v Kravařích se nachází dva hotely,“ pochvaluje si Karel Peterek. „V příštím roce by u nás mohl proběhnout kemp se španělskými trenéry,“ prozradil.

Finanční problémy z doby minulé by se opakovat neměly. „Pevně věřím, že naše situace bude dobrá. Těší mě taky dobrá spolupráce s městem, které nám je nakloněno,“ končí povídání Karel Peterek.

Trenér Karel Štěpán: Chci Kravaře vrátit do kraje

Užívá si důchodu a baterky dobíjí na fotbale. Zkušený trenér Karel Štěpán, který zažil v minulosti úspěšné tažení Hradce nad Moravicí, by Kravaře rád dotáhl do Krajského přeboru a pak trenérské řemeslo pověsil na hřebík. „Čas nelze zastavit, v Kravařích si za sebe vychovám náhradu v osobě Petra Hladkého,“ pousmál se zkušený trenér.

V Kravařích jste už poměrně dlouho…

Je tomu čtyři roky. Přišel jsem do kabiny bez hráčů, tehdy se hrál Krajský přebor. Přišel nový předseda a rozhodli jsme se, že budeme hrát přebor se sedmnáctiletými kluky. Nakonec z toho byl sestup.

Po sestupu možná někteří čekali okamžitý návrat…

Děláme pořád s mladými kluky, teď čtvrtým rokem hrajeme konečně fotbal, který od nich očekávám. Po sestupu jsme hráli jedno derby za druhým. Mladí kluci se dostali pod tlak, každý se chtěl proti nám vytáhnout. Tým jsme doplnili o Barcala se Schreierem, do branky přišel Mosler z Opavy. Poskládali jsme dobré mužstvo a nebýt koronaviru, tak postoupíme.

Nyní přišel před startem soutěže Radim Baranek, rozdílový hráč…

Souhlasím, navíc je místní. Hodně si od něj slibuji, těší se na něj i fanoušci. Věřím, že s ním budeme ještě silnější.

Kolik máte nyní v kádru kravařských hráčů?

Máme momentálně jen čtyři přespolní, a to Barcala, Schreiera, Tesaříka a Moslera. Posledně jmenovaný ale končí, jede do Anglie, v brance by měl být jedničkou náš odchovanec Pavelek, který hostoval ve Velkých Hošticích.

Jaké mají Kravaře ambice pro nový soutěžní ročník?

Na sezonu jsme pořádně natěšení. Chceme hrát nahoře, o postupu bych nemluvil, i když svůj osobní cíl mám. Kravaře jsem převzal v Krajském přeboru, chci je tam vrátit. Na druhou stranu bychom přišli o derby, na které chodí okolo osmi stovek diváků.

Hrajete s vlastními odchovanci, je pořád kde brát?

Velký dík patří trenérům mládeže. Odvádějí pro Kravaře neskutečně velkou práci. Musím vzpomenout i Mirka Bedricha, který před odchodem do Opavy dělal v klubu přípravky. Ještě chci říci, že pro dorostence není jednoduché přeskočit do mužského fotbalu. Vezmu Pavelka, jednoho z našich nejlepších hráčů, tomu trvalo rok, než se mezi muži adaptoval. Jsou i takoví, co nevydrží a skončí. A taky je důležité, aby kluk měl ke klubu vztah. Když jsem dělal fotbal v Hradci, stahoval jsem zkušené borce jako Jaška, Martináky nebo Kovalíka s Půdou. Přišli z vyšších soutěži, ale k Hradci měli vztah.

Kde vy osobně berete stále motivaci?

Fotbal mám rád, jsem sice už v důchodu, ale doma bych nevydržel, to by mě zabilo. Mezi mladými se tak starý necítím. Ale vím, že můj konec se blíží. Už mám za sebe připravenou náhradu, a to Petra Hladkého. Pověsím trenérské řemeslo na hřebík a budu se věnovat už jen funkcionařčině.

Radim Baranek: Kravaře byly jasnou volbou

Velkou posilu pro nový soutěžní ročník I.A třídy získal fotbalový tým Kravař. Do svého mateřského klubu se po pětiletém angažmá v třetiligových Petřkovicích vrací záložník Radim Baranek.

Radime, měníte MSFL za I.A třídu, proč?

Narodil se nám druhý prcek. Časově už to nešlo skloubit. Pokud chcete hrát MSFL, musíte hodně trénovat, třetí liga je kvalitní soutěž, hrají proti vám mladí kluci. Ligová béčka de facto fungují na profi úrovni. My trénovali po práci, s jedním dítětem to ještě šlo, s druhým asi taky, ale chtěl jsem být doma nápomocný.

Měl jste i jiné nabídky než z Kravař?

(usměje se). Ano, bylo jich asi deset. Od divize až po krajské přebory. Kravaře byly pro mě ale jasnou volbou. Jsem místní, v týmu je řada odchovanců. Než jsem odcházel do Petřkovic, slíbil jsem, že se vrátím.

Během angažmá v Petřkovicích jste zkoušel štěstí v druholigové Opavě, kde to ale nakonec nedopadlo…

Málem mi to v Opavě vyšlo. Trenér Skuhravý měl o mě zájem, na rovinu mi ale řekl, že si musím na šanci počkat. Nakonec to ale nedopadlo, kdybych asi hodně chtěl, půlrok jsem si vyzkoušet mohl.

Jak se těšíte na novou sezonu?

Těším se moc, hlavně na domácí zápasy. Loni byli kluci první, chtěl bych se pohybovat v horní trojce, hrát pěkný fotbal a mít z něho radost.

ANKETA DENÍKU: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

Radim Baranek, záložník:

S tehdejším ligovým dorostem Opavy jsme ve finále mezinárodního turnaje porazili Juventus Turín

Patrik Pavelek, brankář:

V rámci Prajzského poháru se mi podařilo chytit dva pokutové kopy, navíc jsme vyhráli

Vojtěch Těžký, záložník:

Utkání za Dolní Benešov proti Baníku Ostrava

Emil Peterek, útočník:

První dorostenecká liga v Opavě

Jonáš Tesařík, obránce:

Zápas dorostenecké ligy proti Spartě

Vojtěch Kryštof, záložník:

Zápasy s Chlebičovem

Petr Glabasnia, útočník:

První zápas za muže, ve kterém jsem dal gól Ludgeřovicím

Daniel Kurka, brankář:

První zápas za áčko

Patrik Kupka, útočník:

První start za áčko

Michal Schreier, záložník:

Ještě na něj čekám

Jiří Barcal, stoper:

Přátelák se Schalke 0:4

Michal Pavelek, záložník:

Postup s Kravařemi

Vojtěch Tomíček, útočník:

Zápas proti Oldřišovu v Prajzském poháru

Kryštof Nestroj, záložník:

Ještě vyhlížím

Denis Kahler, záložník:

Ještě nemám

Lukáš Benna, obránce:

Hrát za Kravaře je zážitek

Lukáš Kupka, obránce:

Otočení zápasu z 0:3 na 5:3

Filip Kotzur, záložník:

První start za áčko

Tomáš Mosler, brankář:

První start v divizi

Jan Heger, záložník:

Postup Slezského FC Opava do ligy a následná oslava na náměstí

Filip Dombek, stoper:

První zápas za áčko

MFK KRAVAŘE, horní řada zleva: Jiří Benna (vedoucí mužstva), Michael Czerný, Emil Peterek, Lukáš Benna, Jiří Barcal, Pavel Ferenz, Patrik Pavelek, Daniel Kurka, Tomáš Mosler, Patrik Kupka, Petr Glabasnia, Ondřej Bitomský, Vojta Těžký, Filip Dombek, Michal Schreier, Julius Szabo (masér). Dolní řada zleva: Radim Baranek, Vojtěch Kryštof, Michal Pavelek, Lukáš Kupka, Jonáš Tesařík, Petr Hladký (asistent trenéra), Karel Štěpán (trenér), Denis Kahler, Kryštof Nestroj, Filip Kotzur, Jan Heger, Vojtěch Tomíček. Foto: Karel Stuchlík