Fotbalisté Brušperku jsou letos třetím rokem v krajském přeboru. Tuto soutěž už před lety hráli, jenže z ní ihned sestoupili. Teď je to ale jiné, Brušperk se pohybuje v horních patrech tabulky a výhledově se dívá ještě výš. Do divize.

„V roce 2023 klub oslaví osmdesát let. Uděláme vše pro to, abychom si tu divizi nadělili, klub je na to připravený,“ uvedl předseda oddílu Pavel Prejda.

Postup do divize je ale až prioritou číslo tři. Přednost nyní mají dvě jiné oblasti – práce s mládeží a dokončení areálu. Ten je nyní už velmi dobře vybaven a je asi tím nejlepším možným, co se nachází mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem.

„Předminulý rok jsme dokončili výstavbu hřiště s umělým trávníkem, což je obrovská pomoc pro děti. Máme tady taky halu, bazén a rozšířenou školu. Jediné, co nám chybí, jsou nové šatny,“ řekl Prejda.

VIZITKA



SK SPOLEK BRUŠPERK



Zdroj: SK BrušperkRok založení: 1943

Klubové barvy: modrá

www.fotbalbrusperk.cz



Největší úspěch: postup do krajského přeboru mužů.

Umístění v minulé sezoně: 8. místo



Stadion: Brušperk 1088, 739 44 Brušperk.

Brušperk také chce těžit ze spolupráce s Baníkem Ostrava. „Máme v Brušperku baníkovskou akademií v kategoriích U10 a U11. Je to pro nás nesmírně důležité, aby ti nejtalentovanější fotbalisté nemuseli jezdit do Ostravy, Frýdku--Místku nebo Karviné, ale mohou sportovně růst u nás v Brušperku. Talentovaní kluci tak mohou zůstat u nás,“ pochvaluje si Prejda spojení s jedním z největších klubů v republice.

„Byly postavené asi před 40 nebo 50 lety. Je to zastaralá budova, která neodpovídá potřebám našeho klubu. Je to tak hlavní cíl, který máme před sebou, a já doufám, že se nám to povede dotáhnout do cíle. Dostavbou šaten tak získáme areál, který tady široko daleko v okolí nikde není,“ dodal. Fotbalový Brušperk má téměř tří stovky členů, z toho asi 200 dětí a mládeže, což je na klub z krajského přeboru opravdu nadstandardní číslo. „Zájem o fotbal je tady daný už historicky, což je spojeno s výbornou prací dobrovolných funkcionářů a trenérů. Pořád to tady budujeme a snažíme se klub vést moderně,“ tvrdí Prejda.

Velmi dobrých výsledků dosahuje také brušperský dorost, z čehož v určitých etapách těží i mužský A-tým. „Je to jako na houpačce. Jednu, dvě sezony tvoří Brušperáci základ dospělého mužstva a pak je to zase jinak,“ uvedl předseda Prejda.

„Vždy záleží na tom, kolik kluků v dorostu skončí a kam potom jdou. Někteří jdou na vysokou školu, další třeba nemají výkonnost a je těžké je ihned začlenit do základu,“ dodal. Brušperk i proto spolupracuje s Kateřinicemi, kam své mladé hráče posílá na rok nebo na dva se rozehrát a pak si je může stáhnout zpátky. V jejich rozvoji pomáhá i současný kouč Brušperku Ondrej Hančin mladší, jehož přínos si Pavel Prejda hodně pochvaluje.

„Je do fotbalu opravdu zapálený a snaží se do něho vnést moderní prvky. Má před sebou velkou kariéru. S výsledky, které dokazuje, jsme zatím spokojeni,“ uzavřel předseda.

Máme tady nadstandardní podmínky, říká trenér Ondrej Hančin mladší

Při pohledu na realizační tým Brušperku se na chvíli zastavíte. Jako trenér je uveden Ondrej Hančin, coby asistent zase Ondrej Hančin. K žádnému překlepu ale nedošlo, v Brušperku totiž působí oba, jak táta, tak jeho třiatřicetiletý syn.

„Mám základní C licenci, proto nejsem vedený jako hlavní trenér. V zimě si chci dodělat béčko,“ říká Ondrej Hančin mladší. Se svým otcem přitom spolupracuje už dlouho. „Byl se mnou všude od začátku mé kariéry. Jsme na sebe zvyklí. Rozumíme si a máme podobný pohled na fotbal. Nikoho jiného bych po svém boku nechtěl,“ dodává.

Hančinové spolu tráví spoustu času a jejich tématem číslo jedna je pochopitelně fotbal. A vychází spolu skvěle. „Vždy si vyhovíme. Pokaždé vyslechnu jeho názor, protože má větší zkušenosti, ve finále se ale shodneme na tom stejném. Je důležité mít na věc dva pohledy, to k fotbalu patří, ale že bychom se hádali, to určitě ne. Mám k tátovi úctu,“ usmívá se kouč Brušperku.

Ondrej Hančin mladší dříve býval i aktivním fotbalistou. Hrával za Starou Bělou, do devatenácti let byl v Baníku, potom kopal za Dětmarovice, Havířov či Stonavu, a nakonec zavítal do Brušperku. Trenérskou dráhu načal v Ostravě-Jihu. „Potom jsem převzal dorost Brušperku a po půl roce i muže.

S dorostem jsme vyhráli sezonu bez jediné porážky,“ připomíná významný klubový úspěch Hančin, který je v Brušperku už dva a půl roku.

Když Hančin Brušperk přebíral, tak mužský tým působil v I.A třídě. Během pár měsíců ho ale dovedl do krajského přeboru, kde působí doteď.

„Jsem tady maximálně spokojený. Na to, že hrajeme v přeboru, tak máme nadstandardní podmínky. Je tady dobré hřiště, nová umělka a v areálu je i hala s bazénem, což široko daleko nikde nemají,“ hlásí otec dvou dětí, které jsou jeho největším koníčkem.

Do letošní sezony Brušperk vstoupil dobře a pohybuje se v horních patrech tabulky. Hančin se ale trochu obává toho, aby jeho tým nedojel na poměrně úzký kádr. „I tak má ale svou kvalitu. Vhodně jsme tým doplnili a vytvořila se tady velmi slušná parta, která táhne za jeden provaz,“ nabízí kouč Brušperku pohled do kabiny.

„Měli bychom hrát nahoře, ale v zimě musíme tým doplnit. Pokud se nám totiž zraní nebo vypadnou dva tři hráči, tak by to mohl být problém,“ doplní.

V poslední sezoně krajského přeboru Brušperk skončil osmý. V blízké budoucnosti ale myslí výš a Hančin je rád, že může být u toho. „Jsem mladý, sbírám zkušenosti a dívám se okolo sebe. Ta práce mě baví a naplňuje a sám nevím, kam mě jednou zavede. Ale jsem tady spokojený a jsem domluvený s předsedou, že na něčem chceme dlouhodobě pracovat a klub posunout,“ podotýká Hančin.

„Máme nějaké vize a chci tady něco dokázat. Podmínky tady v okolí nikdo lepší nemá a mě to tady nadmíru vyhovuje,“ uzavírá trenér Ondrej Hančin.

Kapitán Radek Polášek: Už si připadám jako Brušperák

Radek Polášek je hráčem Brušperku od roku 2005. Dříve měl však na prvním místě futsal, který hrál profesionálně v Polsku: „Teď už je u mě ale v popředí fotbal a futsal hraji jen rekreačně,“ uvedl šestatřicetiletý Polášek, který s futsalovou reprezentací projel kus světa a zahrál si i na mistrovství Evropy v Maďarsku, odkud si přivezl bronz.

Co vás bavilo více, fotbal nebo futsal?

Fotbal jsem hrál odmala, potom mě to ale táhlo na palubovky. Futsal mě chytl, živil mě a zůstal jsem u toho. Po letech jsem byl ale vyhořelý, a tak mám zase na prvním místě fotbal.

Můžete nám připomenout vaši fotbalovou kariéru?

Jsem odchovanec Vítkovic, hrával jsem taky za Kravaře, Lokomotivu Petrovice nebo Nový Jičín.

V Brušperku už jste jako doma, že?

Už si připadám jako Brušperák. Jsem z Ostravy, a tak si ze mě tady už dělají srandu, proč se tady nepřestěhuju. Zalíbil jsem si to tady a neměl jsem potřebu hledat něco jiného. Už se tady protočilo hodně trenérů a hráčů, ale vždy se udělala dobrá parta.

Je vám 36 let. Jak dlouho ještě chcete hrát fotbal?

Už jsem uvažoval o konci, ale zatím se na něho ještě nechystám. Budu hrát, dokud mi vydrží zdraví. Když budou držet nohy, tak ještě budu pokračovat.

Zkusíte zaútočit i na postup?

Zázemí klub na divizi má, jsou tady super podmínky. Ale přebor ještě nehrajeme tak dlouho. Je fajn to stabilizovat, hrát nahoře a pak se rozmyslet, co dál. Nerad si dávám cíle, tak to nechme rozjet a v polovině sezony uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

ANKETA: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

Ilir Preči (útočník):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zápas na EURU 2016 v Marseille, kde hrála Francie proti Albánii.

Vojtěch Hofírek (brankář):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Hodně pro mě znamenalo, když mě trenér Hančin povolal, abych v Brušperku obnovil kariéru.

Daniel Vrána (útočník):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Pro mě bylo nejsilnějším fotbalovým zážitkem, když jsem v roce 2015 mohl na vlastní oči sledovat, jak fotbalisté Realu Madrid slaví titul.

Radomil Kublák (obránce):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Postup do celostátní dorostenecké ligy s Frýdkem-Místkem.

Jiří Malúš (útočník):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Hattrick za Brušperk v Bystřici.

Bogdan Jakub (záložník):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Když si mě Frýdek-Místek vytáhl na testy z I. B třídy.

Petr Zajac (obránce):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Každá fotbalová závěrečná s Alešem Strakošem.

Jan Čejka (obránce):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zápas Ligy mistrů v Římě. Tehdy AS nastoupil proti Realu Madrid.

Marek Aniol (obránce):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jsem hrozně rád, že jsem si mohl zahrát za fotbalovou reprezentaci na letní univerziádě v Thajsku v roce 2007.

Daniel Klimša (obránce):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zápas Barcelony proti Bayernu Mnichov

Vojtěch Sýkora (záložník):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Bylo to ještě v dorostenecké lize, kterou jsme s Brušperkem vyhráli. Navíc se nám povedlo projít celou sezonou bez jediné porážky

Ondrej Pacanovský (brankář):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Dorostenecký turnaj ve Francii s Baníkem Ostrava.

Erik Nitka (záložník):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Pohárový zápas proti Polance. Tehdy mi bylo dvanáct let a proměnil jsem poslední penaltu. Potom na mě všichni naskákali a byla to obrovská euforie.

Radek Polášek (záložník):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Potěší mě každý vyhraný hlavičkový souboj. Moc jich totiž nevyhrávám.

Martin Váňa (záložník):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zápas Arsenalu s Wiganem.

Dominik Krejčok (útočník):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Potěšilo mě, když jsem se stal nejlepším střelcem sezony v Sedlištích.

Jan Blahut (obránce):

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Angažmá v rakouském klubu FC Reinfeld.