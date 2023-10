/VIDEO/ V prvním podzimním díle našeho videopořadu Derby přes kopec jsme zavítali do Havířova na divizní derby s Bohumínem a vychutnali jsme si nejen tamní klobásku. Lahůdku v podobě neskutečného gólu na 0:1 ocenila i největší persona havířovského fotbalu Miroslav Matušovič.

Derby přes kopec, 4. díl: Havířov - Bohumín, neuvěřitelný gól a Miroslav Matušovič | Video: Deník/Ivan Němeček

„To bylo skvělé, mělo by to proběhnout celou republikou! Tohle dělá fotbalistu fotbalistou,“ smekl dvojnásobný mistr ligy se Spartou a jednonásobný šampion s ostravským Baníkem před oporou hostů Františkem Hanusem.

Bývalý hráč Dukly či Třince totiž předvedl nevídaný přehled i kopací techniku. Hanus z poloviny hřiště přeloboval havířovského brankáře a postaral se o gól, který se jen tak nevidí.

Šlo o blyštivou ozdobu tradičního derby regionálních rivalů. To jinak nabídlo řízný fyzický fotbal od podlahy a rovněž nečekanou dobrotu ve stánku s občerstvením.

Kdo vyhrál soutěž v trefování břevínek?

Matušovič v naší sondě do nejpikantnějších zápasů amatérských soutěží objasňuje, proč sedmdesátitisícový a kdysi druholigový Havířov hraje už sedmnáctou sezonu jen divizi, proč je pro tamní „Indiány“ zápasem číslo jedna ten proti Bohumínu, i to, jak často si ještě chodí kopnout on sám.

V teniskách po derby si pak 42letý havířovský rodák střihne i tradiční výzvu v podobě trefování břevínek. Jak uspěje proti autorovi gólu sezony Františku Hanusovi?

Nejen to uvidíte ve 4. díle pořadu Derby přes kopec.