„Pro nás je určitě škoda, že se utkání nedohrálo. Měli jsme to dobře rozehrané, ale počasí zkrátka neporučíte, hřiště bylo jedna velká laguna, to by s fotbalem nemělo vůbec nic společného,“ uznal staroměstský kouč Radomír Hlaváč, jehož tým vedl nad Těšínem 1:0.

Na řadě míst v kraji se fotbal v sobotu výrazně protáhl, někde to však nebylo k ničemu. Dopolední program ještě zasažen nebyl, kdo začínal nejpozději o půl páté, dost si pomohl, aby se dočkal závěrečného hvizdu a výsledku. Když se po 17. hodině spustily z nebe provazy vody, z čehož vyplývalo po chvíli doslova zatopené hřiště, ozývaly se hromy a na černé obloze se objevily blesky, znamenalo to hromadný úprk do šaten a čekání, co bude.

Ostravané si vypracovali během úvodní čtvrthodiny tříbrankový náskok, ale počasí ve 27. minutě duel přerušilo. „Skoro hodinu jsme nehráli, rozhodovalo se, jestli se bude pokračovat, nebo ne. Vedli jsme, kluci chtěli hrát, ale zdraví je na prvním místě. Hodně se to řešilo, ale jakmile se počasí umírnilo, tak jsme na hřiště vlezli,“ popsal trenér Polanky Lubomír Adler.

„Samozřejmě, nebylo by příjemné, kdyby se to ukončilo, a hráli bychom znovu, ale to neovlivníme,. Chtěli jsme zůstat v zápase a být připravení, kdyby se začalo hrát. A to se naštěstí stalo,“ dodal.

Poslední půlhodinu duelu se s průtrží museli vyrovnávat i na Hlubině, kde nakonec Hlučín vyhrál 4:1. „Špatně se kombinovalo a nakonec jsme po spálených šancích o zápas přišli,“ povzdechl si se kouč Unie Zdeněk Skotnica.

A CO TEĎ?

Samozřejmě, dotčené týmy okamžitě řešily, co bude dál. Verdikt je jednoduchý. Všechny nedokončené zápasy začnou od první minuty. Žádné dohrávání tam, kde se čas zastavil, nebude. A je jedno, jestli verdikt nastal ve třetí, nebo čtyřiašedesáté minutě.

„Podle pravidel fotbalu, konkrétně číslo sedm, tedy doba hry, platí, že pokud se zápas předčasně ukončí, nedohraje, tak se hraje nový,“ vnesl do věci světlo sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS) Vladimír Janoško.

„Zasáhlo to odpolední zápasy, ty, které se hrály před polednem, jsou netknuty. Abych se přiznal, čekal jsem větší spoušť, větší počet nedohraných utkání. Takhle jsem mile překvapen a je nutné poděkovat hráčům, funkcionářům i pořadatelům. Ale holt byly zápasy, kde to dál prostě nešlo,“ oddechl si.

O tom, zda se bude pokračovat, rozhoduje na základě podmínek počasí a stavu hrací plochy rozhodčí. „On musí zvážit, jestli je zdraví a životy hráčů ohroženy,“ přikývl Janoško. „Pokud jeden tým chce hrát, a druhý ne, tak v pravidlech je, že by sudí měl zvážit o čas, v jakém se utkání nachází. Je rozdíl, jestli běží padesátá, nebo 88. minuta,“ podotkl Janoško.

A za jakých okolností by se vlastně začínalo tam, kde přerušený duel skončil? „Pravidla hovoří o tom v momentě, kdy se utkání přeruší z hlediska bezpečnosti. Že na stadionu je třeba napadení diváků, či rozhodčího. Pokud se pak po přerušení týmy sejdou, aby to dohrály, ale to jim neumožní tma, je možné utkání přerušit a pokračovat za tři dny, za týden,“ nastínil Vladimír Janoško. „Čistě u počasí to tak ale není. Tam se hraje nové utkání,“ uzavřel.

Seznam nedohraných zápasů týmů z kraje

MSFL

Kroměříž – Karviná B (ukončeno za stavu 0:0, odehrány tři minuty. Náhradní termín ještě nebyl určen)

KRAJSKÝ PŘEBOR

Heřmanice – Kravaře (ukončeno za stavu 0:2, odehráno 53 minut. Náhradní termín středa 11. září v 16.30 hodin), Staré Město – Český Těšín (ukončeno za stavu 1:0, odehráno 45 minut. Náhradní termín středa 21. srpna v 17 hodin), Brušperk – Krásné Pole (ukončeno za stavu 7:0, odehráno 64 minut. Náhradní termín středa 4. září v 16.30 hodin), Stonava – Vřesina (ukončeno za stavu 2:1, odehráno 45 minut. Náhradní termín středa 11. září v 16.30 hodin).

I.B TŘÍDA

Petřvald – Veřňovice (ukončeno za stavu 0:0, odehráno sedm minut. Náhradní termín středa 28. srpna v 17 hodin), Záblatí – Koblov (ukončeno za stavu 1:0, odehráno 49 minut. Náhradní termín středa 28. srpna v 17 hodin)

OKRESY

Karviná: Baník Rychvald – Baník Doubrava (ukončeno za stavu 1:0, odehráno 16 minut. Náhradní termín ještě nebyl určen), Slavoj Petřvald – Horní Suchá B (ukončeno za stavu 1:0, odehráno devět minut. Náhradní termín ještě nebyl určen).

Ostrava: Michálkovice – Svinov (ukončeno za stavu 0:0, odehráno 11 minut. Náhradní termín ještě nebyl určen), Hrušov – Vítkovice C (ukončeno za stavu 0:0. Náhradní termín ještě nebyl určen)

Opava: Štáblovice – Chuchelná (ukončeno za stavu 1:1, odehráno 33 minut. Náhradní termín ještě nebyl určen)

Seznam nezahájených zápasů týmů z kraje

I.B třída: Lučina – Těrlicko, Baník Orlová – Oldřichovice. Okresy: Louky – Věřňovice B.