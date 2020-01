Šestadvacetiletý senegalský útočník podepsal smlouvu na dva a půl roku v tureckém Hataysporu, který je se šesti body lídrem druhé ligy. Informaci přinesly oficiální stránky tureckého klubu.

S šesti góly nejlepší podzimní střelec Baníku přišel do Ostravy na konci roku 2017 ze Zlína. Celkem odehrál 62 ligových zápasů a vstřelil 15 branek. Podle informací Deníku by měl Baník inkasovat za uskutečněný transfer od tureckého klubu pět milionů korun.

S odchodech Diopa nový trenér Baníku Luboš Kozel počítal. „Musíme se s tím vyrovnat. Beru to tak, že je to s návratem Ondry Šašinky, o kterého stojím, kus za kus,“ prohlásil Kozel po úterním přátelském zápase s Karvinou (1:1), do kterého už Diop nezasáhl.

"V létě by mu u nás vypršela smlouva, takže pro klub je to finančně zajímavější, než kdyby odešel až po jejím skončení,“ dodal Luboš Kozel. Ten aktuálně připravuje mužstvo na sobotní dvojzápas s Pohronie (13) a s Žilinou (15). Oba se odehrají v TC Vista v Ostravě Zábřehu.