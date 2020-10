Odchovanec Baníku, jehož B-tým dotáhl k postupu do druhé ligy, však kopačky na hřebík nepověsil, už deset let brázdí nižší soutěže. Hrál v Suchých Lazcích, Chuchelné, Markvartovicích, Háji ve Slezsku, Ludgeřovicích, Kozmicích, Klimkovicích, nyní předává zkušenosti kádru nováčka I.B třídy z Třebovic, který dokonce jako hrající kouč trénuje. „Šel jsem tady si už jen zahrát, a dokončit svou hráčskou dráhu. Vše se ale vyvinulo tak, že jsem začal i trénovat. Mít k dispozici více hráčů, má minutáž už by byla menší,“ přiznává Rostislav Švec.

Už se necítíte, abyste týden co týden hrál?

To bych neřekl. Po postupu to není na to, abychom hráli top pět v soutěži, ale na umístění kolem osmé příčky máme a v tom případě si myslím, že jsem platný. Do budoucna, kdy bychom chtěli hrát o nejvyšší pozice, tak bude nutné kádr doplnit. Pak se přesunu spíše na lavičku a odtud budu vše kontrolovat.

Po konci Radima Karstena se zatím nepodařilo sehnat nikoho, kdo by tým vedl a vy se mohl věnovat jen své hře?

Nepodařilo. A tím, že se nám ze začátku mého působení docela dařilo, tak jsme to tak nechali a nic neměnili. Už jsem měl s tímto zkušenosti, protože pozici hrajícího asistenta jsem si vyzkoušel v Klimkovicích, na druhé straně tam byl na lavici hlavní trenér. Já byl spíše jeho doplněk. V Třebovicích si vše dělám sám, byť mi dva kluci pomáhají. Vím však, že to není úplně ideální.

Ještě se tedy kopačky na hřebík pověsit nechystáte…

Zatím nechci. Kdyby se sehnal kouč, rád mu to předám, nicméně vím, že s trenéry jsou potíže. Je jich nedostatek. V Klimkovicích není, na Slovanu také ne, je jich málo.

Jako hráč jste působil nejvýš ve druhé lize. Byl jste v Drnovicích nejblíže k tomu, abyste si ligu zahrál? Nebo to bylo třeba v béčku Baníku?

V Drnovicích tomu bylo nejblíž. Přece jen v době, kdy jsme postupovali, šlo o zrovna mistrovskou sezonu Baníku, takže když jsem byl předtím v rezervě, tak na mých postech v áčku byli Pospěch s Látalem. A přes ně se prosadit nedalo. Když to ale shrnu a kouknu na to střízlivýma očima, tak si myslím, že druhá liga byla mým stropem. Šlo o dvě krásné sezony, ale dál už to táhnout asi nešlo.

V nižších soutěžích jste se z pozice obránce posunul dopředu, do zálohy, dokonce střílíte i góly. Nedávno jste zaznamenal hattrick…

V žácích a dorostu jsem byl stoper, pak ale zjistili, že nebudu moc vysoký, tak jsem šel na beka nebo i do středu zálohy. Byl jsem variabilnější, proto v Suchých Lazcích jsem nastupoval v útoku. Tam se mi dařilo. Teď už ale nemám rychlost, jakou bych chtěl a potřeboval, takže záloha je pro mě ideální post. Střelecky to jde, i když dva nebo tři góly padly z penalt. To je ale výhoda, že jsem trenér. Nikoho k tomu nepustím. (úsměv)

Když jste řekl, že trenéři chybí, tak aspoň máte fotbalovou perspektivu. Nebo svou budoucnost nevidíte v této roli?

To se uvidí. Spíše jsem měl v úmyslu trénování skloubit s hraním, být takový asistent a předávat mladým své zkušenosti. Ale trenérské ambice nemám, byť za půl roku, rok, se vše může změnit. Třeba mě něco osloví. Nyní si nejsem jistý, že bych se v tom do budoucna chtěl realizovat.