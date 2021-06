„Takhle já to neberu. Za prvé je to hodně o lidech, řada z nich o tom ani nevěděla, že tato anketa je, tím je to možná zkreslené, nevím. Ale si nemyslím, že jsem nejpopulárnější,“ říká.

Vyhrál i díky zapojení známých a kamarádů. „Za nejvyšší počet hlasů v Ostravě jsem rád, ale viděl jsem, že jinde měli i mnohem víc. Necítím se jako nejoblíbenější, ale i takové ankety jsou, že se to může stát,“ dodává Rostislav Švec.

Hlasoval jste i sám pro sebe?

Jo, klikl jsem si. Mým největším fanouškem byl ale asi otec.

Takových je víc, že zainteresovaní zapojili rodinu i přátele…

To já také. Podporovali mě i v klubu v Třebovicích, kde jsme to měli na facebooku, v práci jsem to dal na vědomí, takže jsem do toho zapojil i širší okolí. Sám otec by to nezvládl. To by asi opravdu nechodil spát. Byl ale největší podporovatel.

A jaký ohlas anketa u vás měla?

Přišlo mi pár gratulací, kluci z týmu se ozvali, že oblíbenější už snad ani nikdo být nemůže, a že za to budu muset do společné kasy, nebo posezení, něco dát. Asi ale nepůjde o peníze, takže nejspíš padne nějaká láhev. Nicméně tím, že jsem trenér, budu to muset zkorigovat, ať toho nemusím kupovat tolik. (usmívá se)

Už jste někdy něco podobného vyhrál?

Ano. Existuje jeden server fotbalunas.cz, tak tam bylo také nějaké hlasování. Tuším o hráče zápasu, nebo kola, a tam jsem dostal nějaké pivo. Jinak si z hlavy už nic nevybavím. Přitom jsem měl něco na jazyku, ale to víte. Už jsem starší člověk.

Jak tedy naložíte s tisícikorunou od Fortuny na sázení?

To se budeme muset asi v rámci mužstva poradit a zkusit to rozmnožit, aby bylo dost na posezení a mě to tolik nestojí. (směje se)

Jste častým sázkařem?

Už moc ne. Když jsem byl mladší, tak fotbal nebo hokej, to bylo to nejčastější. Samozřejmě skoro nikdy jsem nic nevyhrál. Kdyby došlo na sázení, musel bych se poradit s někým, kdo má více štěstí.

A sázel jste na svůj oblíbený klub, nebo jste ctil nepsané pravidlo, že komu fandím, na toho nesázím?

Nesázel jsem na Baník, protože většinou, když jsem si myslel, že prohrají, jsem do toho nešel. Navíc byli vždy nevyzpytatelní, takže ani na jejich výhru jsem nedával, byť byli favoritem. S nimi je to na dlouhé lokte. Jinak jsem podle sympatií nevolil, spíše jen to, co jsem si myslel, že by mohlo vyjít, jak jsem třeba v první či druhé lize kluky znal. Jak říkám, stejně to nevycházelo. Jen jsem se tím ujistil, že to znám špatně.

Dostanete také plaketu. Máte nějaké čestné místo, kde si různá ocenění a poháry ukládáte?

Teď ne, dříve mi to sbíral a ukládal otec. I s novinovými výstřižky z dob, kdy jsem hrál výš. Plaketu asi přidám k této sbírce.

Co říkáte na to, že se sezona už nedokončí?

Vzhledem k tomu, že opatření jsou taková, jaká jsou, to asi ani jinak udělat nešlo. Já doufal, že aspoň v květnu a v červnu by se hrát dalo, ohlasů jsem na to slyšel spoustu. Všichni jsme do sezony šli s tím, že stačí odehrát polovinu zápasů a potom byly hlasy, že jim to strašně vadí. S tím nesouhlasím. Pravidla byla nastavena dopředu, takže jsem chtěl, aby se ještě hrálo a stihlo se třeba pět, šest, sedm zápasů. Bylo mi to jedno. Jelikož ale platí pořád nějaká opatření, jiná cesta asi nebyla.

Sám před čtyřicítkou patříte ke starším hráčům. Už loni se mluvilo, že hrozí, že řada fotbalistů skončí, najdou si jiné zájmy. Přemýšlel jste také takto?

Úvaha byla, protože naskakovat do toho znovu, zvlášť když je to druhá nedokončená sezona, není jednoduché a myšlenky jsou různé. Zatím jsem se rozhodl pokračovat, ale už i u nás v mužstvu se našel někdo, komu se z určitého důvodu nechce a vím, že mi do nové sezony nenaskočí. Takových bude obecně asi víc. Já ale zatím končit nechci. Možná i proto, že už jsem v tom věku, a vážím si toho. Není mi dvacet, abych si řekl, že teď už hrát nebudu a za tři čtyři roky se vrátím. Každá sezona může být poslední.

A děti?

No, bavil jsem s vícero lidmi a v klubech čekají, kolik dětí se jim vrátí. To víte, jsou zvyklé sedět doma, naberou víc hmoty, než je zdrávo, a už se jim nechce. Doba u dětí je jiná, nezdá se mi, že by tíhly ke kolektivu jako to bylo za nás. Tehdy to bylo o něčem jiném. Myslím, že úbytek dětí nastane, bohužel, ale konkrétně to ukáže až čas.

Co vás ještě vlastně drží u fotbalu?

Určitě z důvodu motivace k pohybu, abych ve čtyřiceti nedopadl, jak nějaký metráček. U fotbalu jsem ale od sedmi let, pořád mě baví, vyjma dvou období jsem nebyl ani zraněný, takže konec neplánuji. Zvlášť když vidím, že to má výsledek. Motivace zůstává.

Máte před sebou metu, na kterou byste chtěl dosáhnout?

Tak nějak z nouze jsem se dostal k trénování, cestu do budoucna v tom nevidím, a když, tak v těchto nižších soutěžích jako je I.B třída. To možná. Samozřejmě v Třebovicích se snažím přivést nové hráče, stabilizovat mužstvo, aby to mělo kvalitu, ať se na to dá dívat a máme z toho radost. Pokud se povede sehnat nějaké hráče, k tomu se bude stavět u hřiště hala, byť ne naše jako fotbalistů, ale opět se zkulturní to zázemí. Do budoucna se třeba pokusíme o posun výš. To by mohl být cíl.