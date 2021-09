Pomník byl odhalen po úvodní řeči historika Romana Popka ze spolku Baník Baníku a klubových legend Miroslava Mikesky, Zdeňka Kosňovského a Jiřího Večerka krátce před čtvrtou hodinou přesně v místech, kde od 70. let 19. století až téměř do konce druhé světové války stála budova, v níž sídlil hostinec U Dubu. Právě zde 8. září 1922 podepsalo dvacet signatářů zakládací listinu nového ostravského fotbalové klubu – tehdy pod názvem SK Slezská.

BRABEC DĚKUJE ZAKLADATELŮM

Zdroj: Deník/Jakub Nohavica

Dlouho se přitom nevědělo, kde hostinec byl. Pomocí archivu se nakonec jeho polohu podařilo najít právě spolku Baník Baníku. „Nás ta myšlenka napadla někdy v roce 2017, začali jsme o tom pátrat my jako spolek, i dramaturg České televize Richard Hýsek. Ve spolupráci z jedním pánem z archivu města Ostravy to místo nakonec našli, což se vzápětí povedlo i nám. A shoduje se to. Došli jsme ke stejnému závěru,“ řekl Popek Deníku v rozhovoru, který přineseme v pátečním vydání. „Je s podivem, že o hostinci moc informací není,“ přiznal.

Slavnostní chvíli byl přítomen kromě dvou set fanoušků a mnoha legend i majitel Baníku Václav Brabec. „Dnešní oslava našeho velkého ostravského fenoménu je do značné míry poctou všem fanouškům. Pocta všem lidem, kteří v průběhu těch téměř sta let v Baníku dobře pracovali. V první řadě je to ale pocta všem těm dvaceti signatářům, kteří se nebáli podepsat stanovy klubu, přestože si byli vědomí toho, že ručili celým svým majetkem,“ pronesl Václav Brabec, který si následně se všemi také zazpíval baníkovskou hymnu.

ZPÍVÁ SE HYMNA BANÍKU

Zdroj: Deník/Jakub Nohavica

Ten následně odjel do centra na Magistrát města Ostravy, kde byla na mimořádné tiskové konferenci představena podoba oslav, pokřtěna byla i nová kniha „My jsme Baník“ z pera Tomáše Šiřiny, nebo představen také film „Nejlepší u nás“. A mnoho dalšího.