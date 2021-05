Baník pomůže léčbě poraněné míchy. Těšíme se, zní z kabiny. Běžet mohou i fans

Fotbalový Baník Ostrava se aktivně připojuje k celosvětové iniciativě Wings for Life. Ta má za cíl podpořit léčbu poraněné míchy. Hráči Baníku utvořili tým, do něhož se mohou připojit i fanoušci slezského klubu a běhu, jehož startovní výstřel zazní po celém světě v neděli 9. května ve 13 hodin, se aktivně zúčastnit.

Do akce Wings for Life World Run se již počtvrté zapojí také Eva Samková, česká snowboardistka závodící ve snowboardcrossu. | Foto: Wings for Life World Run

Každý fanoušek Baníku má možnost stát se součásti týmu, jehož kapitánem je Filip Kaloč, a tvoří jej další hráči, například Jan Laštůvka, Patrizio Stronati, či Gigli Ndefe. Stačí se zaregistrovat na https://win.gs/3aWzGlE (tlačítko login), uhradit přihlašovací poplatek 388 korun, který celý putuje na podporu léčby poraněné míchy, a pak se zúčastnit běhu, jenž 9. května ve 13 hodin startuje. Aplikace v mobilním telefonu umožní každému účastníkovi běhu, jenž v sobě spojuje radost z pohybu a charitativní myšlenku, startovat kdekoliv na světě. Každý účastník běží tak dlouho, dokud mu aplikace Wings for Life nedá signál, že jej dostihlo virtuální auto, které vystartuje ve 13.30 hodin. Amatérské fotbalové soutěže ukončily sezonu. Záchrana? Někde i s nula body Přečíst článek › Všichni hráči Baníku, kteří se akce účastní, si už své startovné zaplatili, čímž celosvětovou léčbu poraněné míchy podpořili. Běhu, jenž se koná pod heslem „Běžíme pro ty, co nemůžou“, se zúčastní jen symbolicky, protože ve stejný den čeká Baník náročné utkání se Spartou. „Takže se naběháme všichni kromě Honzy Laštůvky, který nám to ale jako obvykle vrátí tím, že toho zase hodně pochytá,“ řekl záložník Baníku Filip Kaloč. „Těšíme se, že pomůžeme,“ dodal jednadvacetiletý odchovanec slezského klubu.