„Prodloužit hlavou do otevřených prostorů? Problém, ale pro spoluhráče neočekávající vítězný souboj. Ukázal sílu, techniku i rychlost. Neustále se nabízel do kombinace nebo volného prostoru. Odcentroval na gól Haraslína. Koncept s urostlým útočníkem, který není neohrabaný hromotluk, může fungovat,“ stojí na konci hodnocení deníku Šport.

Almási si vysloužil od slovenského deníku Šport vysokou známku 7,5 z 10. Lépe už na tom byli z národního mužstva pouze Dávid Hancko a Ivan Schranz. Ti dostali osmičku. „Jedním výkonem vlil víc nadějí, než všichni jeho předchůdci na citlivém postu za celou kvalifikaci. Míč na prsa nebo do nohy a konstruktivní rozehrávka? V podání Almásiho žádný problém,“ píše se v hodnocení deníku Šport.

„Domácí byli favorit, vždyť jsou vicemistři světa. Můj výkon? Jsem rád, že jsem obstál. Zvládal jsem těžké souboje, ale hodnotit se nebudu, to ať udělají jiní. Jsem rád, že máme bod,“ dodal Ladislav Almási. „Má velmi dobré věci, podal dobrý výkon. Mohli jsme se o něj opřít v přechodové i útočné fázi. Byl přínosem,“ chválil Almásiho trenér Slováků Štefan Tarkovič.

/FOTOGALERIE/ Trefili jackpot? Ve fotbalovém Baníku Ostrava si mohou mnout ruce. Před sezonou přivedli útočníka Ladislava Almásiho, za kterého se nezdráhali vysázet na stůl dvanáct milionů korun. Nejvíc za dobu vlády majitele Václava Brabce. Téměř dvoumetrový Slovák nakopl ročník ve velkém stylu. Pěti góly pomohl slezskému klubu k aktuálně čtvrtému místu v lize, nyní zazářil také při premiérové nominaci do národního týmu.

