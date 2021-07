Třineckého odchovance, který přišel na Bazaly v zimě, přibrzdilo na hostování pod Javorovým zranění, další zápasové minut proto bude přidávat v dresu Dukly.

„Věříme, že mu angažmá v Dukle, kvalitním týmu druhé ligy, prospěje,“ řekl Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku Ostrava, který si může hráče v zimě stáhnout.

Cienciala podepsal v lednu s ostravským klubem smlouvu do 30. června 2024. „Bereme to především jako investici do budoucnosti," prohlásil tehdy Grussmann.