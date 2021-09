„Středeční slavnostní zahájení oslav bude ochutnávkou, která by měla fanoušky navnadit, ale zároveň jim ukázat, že se mají opravdu na co těšit,“ dodal Matěj Šturala.

„Těšíme se na to, až fanouškům Baníku představíme opravdu celý rozsah a program více než rok trvajících oslav. Protože si myslíme, že jsme je připravili tak, že budou důstojné a zcela adekvátní svému významu, tedy oslavě stoletého výročí takového fenoménu, jakým je Baníku Ostrava,“ uvedl Matěj Šturala, hlavní organizátor oslav.

Součástí slavnostního zahájení bude také premiéra videoklipu k písni Legendy Baníku. Mimo oficiální program je možné zavítat na Slezskoostravský hrad, odkud v 15.45 hodin povedou ukazatele na místo, kde původně stával Hostinec U dubu. Tam spolek Baník Baníku odhalí pamětní kámen, a to jako vzpomínku na zakladatele ostravského klubu.

Příchozí se mohou ve středu těšit na velkou autogramiádu hráčů a trenérů současného týmu. Dorazí také hned několik klubových legend, plánované jsou s nimi rozhovory. Dojde též na křest knihy My jsme Baník od Tomáše Šiřiny, která u příležitosti oslav vyšla. Představen bude zároveň film Nejlepší u nás, který o Baníku natočili autoři projektu Bez frází.

/FOTOGALERIE, PROGRAM/ Je to tady! Fotbalový Baník Ostrava zahajuje festival oslav 100. výročí založení klubu. Vše vypukne ve středu 8. září odpoledne na Prokešově náměstí a vyvrcholí ve 21 hodin videomapingem, v jehož rámci si fanoušci Baníku na stěně budovy ostravského magistrátu připomenou celou klubovou historii. Oslavy potrvají v různých formách více než rok.

