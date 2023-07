NOVÉ ROZESTAVENÍ

FC Baník Ostrava na soustředění v Polsku (Opalenica, 1. až 8. 7. 2023). Zleva Abdullahi Tanko, Filipové Blažek a Kaloč, Ladislav Almási.Zdroj: FC Baník Ostrava

Pavel Vrba loni v létě zkusil rozestavení se třemi obránci v jednom poločase. Nevypadalo to dobře, polská Termalica Baník přehrávala, tak od toho okamžitě upustil. Nadobro. Pavlu Hapalovi to chvíli trvalo, také se k tahu se třemi stopery odhodlal v zimní přípravě, ale v lize ho nepoužil. Teď se zdá, že to bude hlavní varianta. Ať už 3-5-2, nebo 3-4-3. Střední obránci Blažek, Bitri, Lischka, jimž budou krýt záda jména jako Pojezný či Frydrych. Navíc díky Ndefemu, Juroškovi, Kpozovi, Madleňákovi, či Šehičovi je možný rychlý přechod do čtyřobrancového systému. Širší kádr umožňuje velkou variabilitu.