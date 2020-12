Václav Daněk, fotbalová legenda Baníku Ostrava, se dočkal dalšího životního jubilea. Někdejší excelentní střelec, autor 196 ligových gólů, bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr ligy s Baníkem Ostrava oslavil v úterý 22. prosince 60. narozeniny.

Václav Daněk nastřílel v rozmezí tří sezon z let 1986 až 1989 v dresu Baníku Ostrava neuvěřitelných 60 branek. Celkem je podepsán pod 98 baníkovských branek. | Foto: Deník / VLP Externista

V Baníku vyrůstal od žákovských let. Když jej Evžen Hadamczik na jednom dorosteneckém tréninku sledoval, protože zvažoval, že si ho vezme do A-týmu, měl o něm říct: „Dívej se na toho Daňka. To je prý útočník. A oni ho nenaučili ani běhat.“ Přesto si ho brzy do A-týmu vzal a Daněk mu jeho důvěru začal okamžitě splácet. A podílel se na zisku dvou mistrovských titulů.