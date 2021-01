/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli středeční přípravné utkání s druholigovým Prostějovem 0:1. Hanákům zajistil cennou výhru v 83. minutě střídající obránce Jurásek, který se trefil z pětadvaceti metrů parádně pod břevno. Do 75. minuty hrál v domácím dresu dvacetiletý gambijský krajní obránce Muhammed Sanneh, který je ve Slezsku na zkoušce.

Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli přípravné utkání s druholigovým Prostějovem 0:1. (6. ledna 2021, Ostrava). Na snímku vpravo Roman Potočný. | Foto: Deník / Petr Kotala

„Chtěli jsme rozložit zátěž. První poločas herně velmi dobrý výkon, bohužel bez gólů, i když šancí bylo dost. Finální fáze byla naší největší slabinou. Druhá půle už nebyla taková, ale do nějaké 75. minuty to ještě sneslo meřítko. Pak už šel výkon dolů a v závěru jsme si to vyžrali. Výsledek je zklamání, i když to nebyla priorita," řekl kouč Baníku Luboš Kozel.