Tehdy to ale nijak neřešil. „Prostě jsem naskočil do toho a musel jsem komunikovat s lidmi jako vedoucí. S tím problémy nemám, myslím si, že vždy je to o komunikaci, jak si to nastavíte,“ říká Lubomír Adler, který tento týden vstoupí s Petřkovicemi domácím duelem s Velkým Meziříčím do jarní části MSFL.

Jaký jste vlastně trenér?

Jsem člověk, který potřebuje zpětnou vazbu. Aby mi někdo řekl: děláš to blbě, takhle by to bylo lepší. To mě zajímá, baví a vím, že takoví aktuálně v Petřkovicích jsou. Především tedy David Levčík nebo předseda Petr Tač. Jen škoda, že do Vítkovic odešel Filip Smékal, protože on by byl jedním z lidí, kteří by tento servis pro mě jako trenéra určitě dělal.

Jak jste vlastně začínal?

Skončil jsem v Hlučíně, když jsme postupovali do třetí ligy, ale já pokračovat nemohl, zdravotně jsem to nedával. Pak jsem pomáhal Hošťálkovicím, chodil jen na zápasy, ale i to bylo moc. Každé pondělí mi doktor Širokovský tahal krev z kolen a jednou mi říká: konec, už hrát nemůžete! Tenkrát vznikalo spojení právě Hošťálkovic a Vítkovické nemocnice. Posléze se to převedlo do Čeladné. Nemocnici trénoval Zdeněk Rygel, já byl asistent, ale po půlroce musel skončit, tak jsem to po něm převzal. Pak jsem tedy byl i v Čeladné, s níž se postoupilo do divize.

Takže zajímavé štace…

Rozhodně. Navíc jsem to měl spojené s tím, že jsem u Lumíra Kota pracoval a i trénoval mládež, přípravku. Takže ve třiceti jsem skončil a do trénování se vrhl rovnýma nohama. A jedu v kuse celou dobu. Pauzu jsem měl jen dva měsíce, když mě vyhodili z Vítkovic.

Vy byste tedy doporučoval i mladým hráčům okolo třicítky, aby začínali s koučováním?

Asi ano. Víte, dnes je trend, že si bývalí ligoví hráči myslí, že když skončí, tak mohou hned něco vést. Tak to není. Trenérská práce je náročná, obsáhlá, není to jednoduché. Ono to totiž není o tom, že si sednete na lavičku a řeknete hráčům, ať jeden běhá doprava a druhý doleva. Bez vzdělání a zkušeností to nejde. Ale podporuju to, aby si to bývalí ligoví hráči zkusili, ovšem pokaždé vedle někoho. Tím se učí, bez toho to nefunguje. Zvlášť když přijde krizová situace.

Vy jste se ale do toho takto vrhl.

Měl jsem štěstí, že jsem trénoval v Hlučíně děti a učil se od trenérů přede mnou. Navíc jsem se vzdělával i mimoto. Pořád jsem něco četl, sledoval videa, nacházel možnosti, jak nabírat informace, a bavil jsem se o tom. Fotbal je vášeň, musí vás to bavit. Říkám mladým, aby do toho šli, ale ne rovnýma nohama.

Kdo byl vaší inspirací a vzorem?

Vždy se mi líbili italští trenéři. Třeba Capello, Ancelotti… Na přelomu tisíciletí byla Serie A nejlepší soutěží na světě a sledovat je bylo skvělé a úžasné. Něco jsem si o nich i přečetl a moc se mi to líbilo. Dneska jsou trenéři jiní.

V čem?

Vedle klasického trenéra musí být i doktory, učiteli, mentory, mentálními kouči, musí to být osobnosti. A spousta dalšího. Za mě to aktuálně mají Jürgen Klopp a Pep Guardiola. Ano, je mnoho dalších zajímavých trenérů, ale tito jsou top. Mají k sobě nejlepší hráče, to je samozřejmé, ale líbí se mi, co po nich chtějí, jak se k nim staví a fungují s nimi. Mohou jim dát mnoho nejen po sportovní stránce, ale také po kulturní či společenské. A to mě baví. Ale je důležité je nekopírovat.

Otázkou je, zda to jde, že?

Samozřejmě že ne. Když dva dělají totéž, není to totéž. To víme. Když na naší úrovni budu trénovat v Petřkovicích to, co dělá Luboš Kozel v Baníku, tak to nikdy nebude stejné. Projev bude jiný. Už proto, že máte k dispozici jiné hráče.

Vy se přizpůsobujete charakteru týmu, nebo vždy razíte svou cestu a fotbalovou filosofii?

Asi napůl. Není to striktní, černá a bílá. Jsou věci, od kterých neustoupím a vyžaduju je, ale musíte umět udělat kompromisy. Víte, je lehké si říct, že budete hrát tiki-taku a aby si to všichni „strčkobrčko“, ale takhle to nefunguje. Bez agresivního běhání to také nejde. Navíc těžko můžu hrát konstruktivně od brankáře, když vím, že stopeři jsou dřeváci. Ano, snažím se, aby tam byl vidět způsob, jakým si já fotbal představuju, ale nejde to pokaždé. Miluju však hráče, kteří umí improvizovat, správně vyhodnotit situaci, reagovat na změnu.

Máte ještě trenérské ambice, nebo to, kde jste byl a kde jste teď, vám stačí?

Nestačí, nikdy mi to nestačilo a vždycky chci víc a víc. Takový prostě jsem. Na druhé straně vím, kde jsou moje limity, jsem realista, nejsem nejmladší… To není překážka, ale když jsem dělal přijímačky na profilicenci a viděl jsem, kolik se tam dralo ligových hráčů, kteří mají přednost, tak je to složité. Ale určitě je správné, že se mladí chtějí vzdělávat a pracovat na sobě. Jen tak dál. Vím, že už tam nemusím být za každou cenu. Uvidíme, co bude v budoucnu.