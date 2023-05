/FOTOGALERIE/ Tentokrát se jim to už povedlo! Vítězem hlavní kategorie letošního 24. ročníku celostátního mládežnického fotbalového turnaje základních škol se stal výběr ze ZŠ Jana Šoupala Ostrava, který zdolal ve finále ZŠ Marjánka Praha.

Dramatický zápas žáků čtvrtých a pátých tříd skončil v normální hrací době 2:2. Rozhodnout tak musely až penalty. V páté sérii se blýskl ostravský gólman Matyáš Turek a se svými spoluhráči tak mohl začít slavit prvenství a zisk zlatých medailí.

„Moc jsem si to užil, je to velký úspěch, k tomu jsem chytl rozhodující penaltu. Stranu jsem tipoval, trochu jsem tušil, kam půjde. Nekopl to nejhůř, ale ani nejlépe, bylo to v ideální výšce pro gólmana,“ radoval se ostravský hrdina v brance.

„Věřil jsem, že vyhrajeme. Při poslední penaltě jsem klukům řekl, že poběžíme za gólmanem, který ji určitě chytne. Minulý rok nám to ve finále nevyšlo, jsem rád, že kluci zažili radost z celkového vítězství. U dětí je radost taková ryzí, to bylo super,“ usmíval se trenér týmu ZŠ Jana Šoupala Ostrava Daniel Rygel, který je šéftrenérem přípravek Baníku Ostrava.

„Když se sejde tolik dětí a vidíte jejich zápal, že chtějí, baví je to a jdou si za tím, tak vždy je ta myšlenka dobrá. A nemusí to být jen fotbal. Organizačně je to velmi dobře vyřešené, takže tradice asi bude pokračovat. Děti se na to vždy těší,“ řekl Daniel Rygel.

Vidí už nyní někoho, kdo by mohl jednou oblékat dres áčka Baníku Ostrava? „Cesta je strašně dlouhá a vyvíjí se. Pracovat chceme i s těmi méně šikovnými, je to jen na nich, protože musí mít i kus štěstí. Primárně jde o smysluplné trávení času, ale i to, že jste dnes na vyšší úrovni, neznamená to, že se dostane do profesionálního fotbalu,“ dodal Daniel Rygel.