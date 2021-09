Pro Slezany se přitom vyvíjel zápas pohodově. Na přelomu poločasů se trefili Chvěja s Klímou a vypadalo to na jasnou záležitost. Domácí se ale nevzdali, v 82. minutě snížil Matějka, v 87. minutě srovnal Pejša a v nastavení mohl dokonat senzační obrat Freisler. Chyběly centimetry.

„Na začátku jsme hráli to, co jsme potřebovali. Dali jsme před půlí vedoucí gól, po přestávce přidali druhý. Bohužel v posledních deseti minutách jsme povolili až moc a oni nás za to potrestali. Naštěstí jsme to zvládli v prodloužení,“ oddechl si kapitán vítězů Adam Jánoš.

Baník rozhodl ve 101. minutě, kdy dal z penalty vítězný gól Chvěja, svůj druhý v zápase. Pojistku přidali Sor a Smékal. „Baník nepřijel v plné síle a je škoda devadesáté minuty, tam jsme mohli dát na 3:2. V prodloužení už jsme neměli síly,“ uznal útočník Vltavína Petr Pejša.

3. kolo MOL Cupu (středa 22. 9. 2021):

Vltavín – Baník Ostrava 2:5 po prodl. (2:2, 0:1)

Branky: 82. Matějka, 87. Pejša – 45+2. a 101. z pen. Chvěja, 47. Klíma, 112. Sor, 118. Smékal. Rozhodčí: Dubravský – Volf, Pfeifer. ŽK: Trávníček, Matějka, Štorc – Buchta, Jánoš, Chvěja, Smékal.

Baník Ostrava: Budinský – Sanneh, Pokorný (61. Svozil), Harušťák, Granečný – Chvěja, Jánoš, Budínský (61. Sor), Buchta (70. Jaroň) – De Azevedo (61. Juroška), Klíma (70. Smékal). Trenér: Smetana.