REPORTÁŽ: Majitel Baníku Brabec v mrákotách. Outsider žil dlouho svůj sen

Běžně fanoušek nechodí na fotbal s hodinovým předstihem, včera v Hlučíně se to však vyplatilo. K utkání 2. kola MOL Cupu přijel na malý útulný stadionek Baník Ostrava a to si řada lidí řekla, že by bylo dobré mít časovou rezervu.

Utkání 2. kola MOL Cup: FC Hlučín - Baník Ostrava 0:1 po prodloužení, 25. srpna 2021 v Hlučíně. Trenér Baníku Ondřej Smetana se pořádně zapotil, stejně tak členové vedení klubu v čele s majitelem Václavem Brabcem. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

A potvrdilo se to. Že klání s regionálním hegemonem je pro domácí tým i místní fanoušky svátkem, je patrné na první dobrou. Ve městě se složitě jede, natož parkuje. „Stojím až u Lidlu,“ prohodí jeden z příznivců. Nikoho pak nepřekvapí ani zástupy u pokladen. „Velký zájem byl, když jsme hráli druhou ligu, ale Baník? Speciální zápas,“ přiznává při prodeji lístků u vstupu pořadatel Rudolf. „Baník je za kopečky, polovina z místních na něj chodí, takže je to srdcová záležitost. Myslím, že řada z nich dnes ani neví, jestli fandit Hlučínu, nebo Baníku,“ usmívá se. Baníkovci ovládli většinu tribuny a i kolem hřiště jsou slyšet. Neodradí je vyšší vstupné, lístek totiž vyjde na 130 korun. „Přes tisíc lidí tu bude,“ odhaduje Rudolf, když obsluhuje během utkání poslední opozdilce. „Normálně jsou lidi na tribuně, tlačí se na schodech a stojí se vzadu. Tu vepředu se ale nikdy nestálo. A podívejte se, kolik jich tu je. Výjimečné,“ ukazuje Rudolf. OBRAZEM: Baník udolal "červený" Hlučín v prodloužení. Bitvu viděl i Hadamczik Přečíst článek › Jeho slova se potvrdila v průběhu utkání, finální číslo je 1718 diváků. Nechybí místní legenda, útočník Martin Hanus, nebo bývalý trenér hokejové reprezentace či majitel Baníku Alois Hadamczik. Nečekaně napínavý duel prožívá za střídačkou i nynější vlastník Václav Brabec. A nejednou si musí oddechnout. Asi mu pár vrásek během 120 minut na tváři přibylo. Domácí se při čtvrté konfrontaci s Baníkem v historii vypjali k velkému výkonu. „To jsem nečekal,“ zaznívá shodně z úst fandů v poločase. Hlasy postupně sílí. „Ale Baník dá do deseti minut gól,“ prorokuje přihlížející čtvrt hodiny před koncem. „Jestli jo, tak se s tebou ožeru,“ odpovídá druhý. Je blízko. Stačilo, kdyby Kuzmanovič proměnil penaltu. „Já si myslím, že kvalita a síla Baníku se nakonec projeví. Bude to ale o fous,“ říká znovu svůj odhad. Tentokrát má pravdu. Baník dotlačí míč do brány ve 108. minutě z nohy Daniela Smékala. „Sestava, která by měla v lize snad na střed tabulky a hrají takhle. Ostuda. Hlavně ale ti kluci spolu nemluví,“ líčí své pocity fanoušek Marek. „Ale aspoň tak. Postup máme,“ oddychne si na závěr, když sudí pískne konec.

