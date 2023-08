/VIDEO/ Byl to speciální podvečer! Druhé kolo tuzemského poháru MOL Cup nabídlo v úterý v podvečer v Hlučíně velkou lahůdku. Domácí účastník MSFL vyzval ligový Baník Ostrava. Očekávaný zápas ve velmi dobré atmosféře sledovalo přímo na stadionu 2170 diváků.

FC Hlučín – FC Baník Ostrava 0:2 (2. kolo MOL Cupu, 29. 8. 2023). | Video: Jakub Nohavica

Jednalo se o reprízu souboje z před dvou let, tehdy zvítězil favorit z Bazalů ve stejné fázi soutěže 1:0 po prodloužení. Jak to přímo na místě vypadalo především před a po utkání, které nakonec vyhrál Baník góly Ladislava Almásiho 2:0? Co nástup, hymna, oslava vedoucího gólu, nebo závěrečná děkovačka? Podívejte s přiloženém videu.

Zázrak se nekonal! Baník se v Hlučíně nadřel, ale jde dál. Smůlu protrhl Almási