„Za to, jak dneska tým dřel, si zasloužil více než takový konec. Ještě si tu penaltovou situaci musím celou prohlédnout v klidu, ale bylo to asi zbytečné,“ prohlásil kouč Baníku Smetana.

„Tým jinak skvěle pracoval. Měl jsem z toho utkání od začátku dobrý pocit, bohužel nakonec ta práce přišla vniveč. Musíme to hned hodit za hlavu, za čtyři dny hrajeme na Slovácku,“ uzavřel Ondřej Smetana.

„Možná to byl pro Baník nejdůležitější zápas v jarní části, takže asi i proto jsme se neprosazovali tak, jako v předchozích utkáních. Bylo to samozřejmě i tím, že soupeř hrál velice dobře v defenzivě a čekal na brejkové situace. Asi jsme čekali, že se budeme prosazovat víc, ale Baník v defenzivě chyby nedělal a my jsme to měli těžké,“ vykládal trenér Sparty Pavel Vrba.

„Baník tady hrál o všechno. Byli ve složité situace, víte, jaké mají postavení v lize. Dostat se na čtvrté místo, které zajišťuje Evropskou ligu, nebude sranda. Pohárová cesta pro ně byla snazší,“ uzavřel Pavel Vrba.

Osmifinále MOL Cupu:

Sparta Praha – Baník Ostrava 1:0 (0:0)

Branka: 89. z pen. Hancko. Rozhodčí: Julínek – Hrabovský, Podaný. ŽK: Plavšič, Heča – Fleišman, Kaloč. ČK: 88. Kaloč (Baník).

Sparta Praha: Heča – Wiesner, Čelůstka, Hancko, Hanousek – Pavelka, L. Krejčí ml. – Hložek, Dočkal (75. Karabec), Plavšič – Kozák (66. Sáček). Trenér: Vrba.

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh (84. Juroška), Svozil, Stronati, Fleišman – Jánoš – Ndefe, Tetour, Kaloč, De Azevedo (78. Holzer) – Zajíc (66. O. Šašinka). Trenér: Smetana.