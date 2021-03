O postup mezi nejlepší osmičku v domácím poháru budou bojovat fotbalisté Baníku Ostrava ve středečním osmifinále MOL Cupu na hřišti pražské Sparty, které začíná v 16.30 hodin. Slezané do něj půjdou podpořeni sobotní ligovou výhrou 5:0 nad Příbramí. „Sparta dává góly jak na běžícím pásu. Jsou organizovaní, ví, co mají hrát. Kombinačně velmi dobrý mančaft, na který se těším,“ řekl trenér Baníku Ondřej Smetana.

Fotbalisté Baníku Ostrava hrají ve středu osmifinále MOL Cupu na Spartě. Kdo postoupí? | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Zápas na Spartě je vždy velký, jako hráč bych se přesně na tohle těšil. Proto doufám, že to na celý tým přeneseme. Graduje to, s kluky mě práce baví, užívám si ji. Jsem fakt nadšený, celý den trávím na stadionu, snad nám to vydrží,“ dodal Ondřej Smetana, který má zatím za sebou po svém přesunu na pozici hlavního kouče áčka v lize porážku na Slavii 1:2 a jasné vítězství 5:0 nad Příbramí.