/VIDEO, FOTOGALERIE/ Deník pokračuje v seriálu představování fotbalových klubů z Moravskoslezského kraje. Tentokrát je na řadě aktuálně druhý nejúspěšnější fotbalový klub v Ostravě TJ Unie Hlubina.

Virtuální prohlídka TJ Unie Hlubina v Ostravě, 15. května 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Jak se z řadového klubu na úrovni okresu, maximálně krajské soutěže, může stát organizace, která šlape, buduje zázemí a přeroste celky s historickou tradicí, jako jsou třeba Vítkovice. Že to nejde? Zeptejte se na Hlubině. Aktuální lídr divize F ještě před pár lety hrál městský přebor, nyní je pár kroků od třetí ligy.

Psalo se jaro 2013, vrcholí sezona městského přeboru, Hlubina potřebuje v posledním kole porazit Slovan Ostrava, aby postoupila do kraje. Nepovede se. Porážka 3:4 znamená šok a slavit může konkurenční Ostrava-Jih. Klub zalije obrovské zklamání, ovšem pamětníci – kterých v klubu není úplně málo – možná tento krach s odstupem hodnotí jako vklad. Vklad do budoucnosti. O rok později totiž už podobně napínavou situaci tým zvládl a postoupil. Kdo by si však tehdy řekl, že to bude začátek velké obrody klubu?

DENÍK FANDÍ FOTBALU! Představujeme TJ Unie Hlubina

V I.B třídě se Hlubina zdržela jen rok, tři roky v I.A třídě a čtyři v krajském přeboru, z něhož se po letech snažení a covidových pauz vykopala pod Janem Woznicou ze čtvrtého místa, protože Orlová odmítla. Úspěch to ale nijak nesráží, což dokazuje mužstvo nyní druhou sezonou vedené Janem Skotnicou. A za připomenutí stojí i úkaz z loňského léta, kdy Hlubina hostila v MOL Cupu ligové Slovácko. Vše pro klub doslova historické úspěchy.

Navíc vše už v krásném prostředí. Z nevábného „stadionu“ v blízkosti centra města se během let a rozsáhlé rekonstrukce stal útulný areál, kam lidé rádi chodí nejen na fotbal. Starou ztrouchnivělou tribunu, na které sedět bylo ohrožením vlastní bezpečnosti, nahradila nová, s moderní zázemím.

Vizitka TJ Unie Hlubina TJ Unie HlubinaZdroj: Deník Rok založení: 1919Klubové barvy: červená a modrá

Internetové stránky: www.uniehlubina.cz

Největší úspěchy: účast v krajském přeboru

Umístění v poslední sezoně: 2. místo

Stadion: sportovní areál v ulici Gajdošova 2287/31, Moravská Ostrava a Přívoz

Vedle pak „vyrostla“ umělka. U otevření byl i majitel Baníku Václav Brabec, jehož – když budete mít trochu štěstí – na utkání Unie potkáte. Aby spojitostí se slavnou značkou regionu nebylo málo, pár bývalých baníkovců totiž v aktuálním kádru najdete, navíc zdejší hřiště Baník rovněž využívá.

A kdo za úspěchem stojí? Píle, odhodlání, chuť na sobě pracovat a posouvat se. Důkazem je třeba práce s videem, analýzy, data. Na divizi nevídané. Nicméně fotbal v dnešní době nejde dělat na úrovni bez peněz, především kádr něco stojí.

Proto nelze nezmínit osobu Lukáše Semeráka. Jistě, obrovský díl zásluh patří třeba dlouholetému předsedovi Pavlu Ožanovi, případně dalším lidem, ale politik je hlavním sponzorem a faktickým šéfem klubu, s nímž se drtivá část kroků konzultuje. Třeba když na Hlubině zvažovali před rokem, zda na MSFL kývnout.

Tehdy do toho Ostravané nešli. Šlo o nečekaný úspěch, na který klub nebyl nachystaný. Nechtěli riskovat ostudu. Dali si rok, aby se připravil kádr, finance i myšlení, a nyní je vše jinak. Pokud to o dvanáct měsíců později vyjde, tak do toho hrábnou. Teď jsou pár kroků od cíle. Pět kol před koncem mají náskok šesti bodů. O další stupínek mohou pokročit v sobotu, pokud v atraktivním duelu zdolají doma našlapaný Havířov. Povede se? Pokud ano, půjde o další historický milník. Přitom na začátku bylo obrovské zklamání…

PODCAST S TRENÉREM TJ UNIE HLUBINA ZDEŇKEM SKOTNICOU Zdroj: Deník/Kateřina Součková